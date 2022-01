V Košiciach otvorili všetky školy

Do 34 základných škôl v pondelok nastúpilo na základe hlásení ich riaditeľov 14 771 detí, čo je 91 percent všetkých žiakov. Vyučovací proces prebieha aj v každej z 56 materských škôl. Jedinou výnimkou je len elokované pracovisko MŠ Budapeštianska na Viedenskej ulici 34, ktorá bude zatvorená celý týždeň. Nie je to pre koronavírus, ale z prevádzkových dôvodov.

„Počty žiakov na školách zodpovedajú bežnému obdobiu pred pandémiou COVID-19, čo je veľmi dobrá správa. Väčšina detí, ktoré zostali doma, majú bežné respiračné ochorenia u niektorých môže ísť aj o nový koronavírus. Každý z rodičov, ktorý o to mal záujem, dostal ešte začiatkom školského roka alebo aj v decembri samotesty, ktorými mohol svoje dieťa alebo deti doma otestovať. Veríme, že zodpovední rodičia poslali aj na základe výzvy ministra školstva do našich škôl len zdravé deti a tie zvyšné zostali v domácej karanténe,“ uviedla námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová.

Podobná priaznivá situácia je aj v prípade chorobnosti pedagogických zamestnancov, ktorá sa nijako nevymyká bežnému priemeru. Ako doplnila vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková, začiatkom decembra bolo plne zaočkovaných (prvou a druhou dávkou) vyše 72 percent všetkých pedagógov na ZŠ a 64 percent v materských školách.

Tieto čísla odvtedy mierne narástli. Zvyšní pedagógovia majú výnimku po prekonaní covidu alebo sa každý týždeň pred nástupom do tried pravidelne testujú. V žiadnej zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa doteraz nevyskytli problémy s tým, že by pedagogickí zamestnanci odmietali na svojom pracovisku dodržiavať režim OTP alebo ďalšie aktuálne platné epidemiologické opatrenia.