Na vodovod čakajú v Kameňanoch desaťročia

Vo svojich najlepších časoch mali Kameňany v okrese Revúca 3-tisíc obyvateľov a poriadne to tam žilo. Boli strediskovou obcou, kde v minulosti pôsobilo aj niekoľko zemianskych rodov. Momentálne tam žije 840 obyvateľov, z nich je takmer 90 percent Rómov.

VIDEO: Kameňany nemajú vodovod, voda v studniach nie je na pitie.

Zlá voda

„Nemáme ani vodovod. Z vlastných prostriedkov si ho nemôžeme dovoliť a čakáme, či sa nám podarí získať nejaké dotácie,“ hovorí starosta Erik Vranka. Ešte väčší problém je, že studne u nich nemajú v každom dome. Desiatky ľudí preto musia využívať obecné, ktorých sú dokopy štyri.

„Ďalšia vec je, že tunajšia voda má zlé výsledky. Na odporúčanie hygieny sa musí prevárať. Obsahuje dusičnany, ktoré sú pozostatkom poľnohospodárskej výroby, a najnovšie aj ťažké kovy. Vyzerá to na priesaky z vedľajšej dediny, kde boli železorudné bane. Zrejme sa to k nám dostáva podzemnými vodami,“ vysvetlil Vranka.

Znečistenie spôsobuje, že ľudia by vodu zo studní nemali piť. „Pre školu a škôlku kupujeme balenú, z nej sa tam aj varí. Tú zo studní používajú, tak ako všetci v obci, len na umývanie rúk, splachovanie a podobne,“ ozrejmil starosta pripomínajúc, že priamy konzum hygiena neodporúča. Miestni si vraj kupujú v obchodoch minerálne vody.

Jeho slová potvrdil Pavel Tamáš. Vraví, že ulica, na ktorej býva, nemá ani jednu studňu. „Pre vodu musíme chodiť ďaleko, asi dvesto metrov od domu. S veľkou kanvicou minimálne trikrát denne, lebo ju používame na umývanie, pranie aj kúpanie. Na pitie si zaobstarávame balenú,“ poznamenal Tamáš.

František Kališ má síce vlastnú studňu, no voda v nej je podľa neho v zlom stave. „Raz ročne ju dávam na rozbor. Obsahuje dusičnany, takže ju nemôžeme piť a na kúpanie či pranie ju musíme prevárať. Trvá to roky. Akoby sme nežili v 21. storočí, ale v stredoveku,“ podotkol. Nevie odhadnúť, koľko peňazí mesačne investuje do kupovanej vody. „Týždenne je to ale zhruba šesť balení,“ doplnil Kališ dúfajúc, že svitá na lepšie časy a konečne sa to zmení.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Kameňany, voda František Kališ má pri dome súkromnú studňu, no kvalita vody v nej je zlá.

Slabý tlak

Starosta objasnil, že takýto stav tam majú už desiatky rokov. Zároveň nám ukázal jednu z obecných studní, ktorá je najviac využívaná. „Len z horného konca si sem chodí pre zásoby do šesťdesiat ľudí. Keďže pri mechanickom používaní sa dosť často kazila, urobili sme to na elektrinu,“ predviedol zelené tlačidlo, ktoré dáva do pohybu vytekajúci prúd.

„Problém ale je, že je tu nízka hladina – zhruba meter. Vedľajšie domy sú na túto studňu napojené a keď tam majú väčší odber, pre ostatných zostáva málo. Potom musia ísť k ďalšej, ktorá je vzdialená asi sto metrov,“ priblížil Vranka.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Kameňany, kostol Kameňany kedysi prekvitali, dnes o lepších časoch svedčia už len historické budovy, napríklad kostol.

Obec potrebuje túto situáciu, ktorá ich trápi dlhodobo, konečne vyriešiť. Už v minulosti vypracovali projektové dokumentácie na kanalizáciu aj vodovod, no zrealizovať to naraz sa im nepodarilo. Za bývalého vedenia teda vybudovali len kanalizáciu.

V hre bola aj alternatíva, že by sa napojili na okolité, už existujúce vodovody. Pre nedostatočný tlak dopraviť vodu až do Kamenian však od toho upustili. Najnovšie sa teda opäť zamerali na vybudovanie vlastného, ktorý by čerpal z miestneho prírodného zdroja.

„Už sme vyhlásili verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky dosiahne takmer 4,2 milióna eur. Po vysúťažení sa chceme uchádzať o dotáciu. Ak uspejeme, spoluúčasť plánujeme financovať krátkodobým úverom,“ vysvetlil starosta. Verí, že žiadosť o dotáciu im odklepnú. „Veď obec bez vodovodu je v súčasnej dobe zaseknutím sa v čase,“ mieni. Doplnil, že v prípade úspechu by vodovod mohli mať hotový do dvoch, najneskôr troch rokov.