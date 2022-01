Pribúdajúcich žiakov vyriešili v Ružindole nadstavbou

Do jednej z nových tried v nadstavbe ružindolskej základnej školy sa presťahovali tretiaci.

Do jednej z nových tried v nadstavbe ružindolskej základnej školy sa presťahovali tretiaci.

Na novom poschodí pribudlo päť nových tried asi pre 120 žiakov, učiteľský kabinet a oddelené toalety pre chlapcov a dievčatá. „Deti sa veľmi tešili, niektoré výkriky sme počuli až do zborovne,“ hovorí riaditeľka školy Zuzana Galgóciová. Priestory ešte plánujú skrášliť nálepkami, ktoré mali úspech v starej budove.

Do nových tried sa presťahovali po dve triedy tretiakov a štvrtákov a jedna piatacká trieda. „Prvákov a druhákov sme nechali v triedach, ktoré sú rovno pri vchode, aby po škole neblúdili,“ vysvetľuje Galgóciová. Je to jednoduchšie aj pre rodičov, ktorí najmenšie deti odprevádzajú do školy alebo ich vyzdvihujú po skončení vyučovania či zo školského klubu.

Ako pedagóg nastupovala Galgóciová do miestnej školy približne pred desiatimi rokmi. Odhaduje, že vtedy tam nebolo ani 100 detí. Dnes má škola vyše 300 žiakov v 15 triedach. Obec tvorí spoločný školský obvod s obcami Biely Kostol (5. – 9. ročník) a Borová (1. – 9. ročník). Podľa riaditeľky však dochádzajú niektoré deti aj z Trnavy.

Foto: Pravda, Žaneta Mikulíková Ružindol, škola Na projekt rozšírenia kapacity miestnej základnej školy si v Ružindole zobrali úver 500–tisíc eur, ďalších 200–tisíc eur získala od ministerstva školstva.

O nadstavbe uvažovala obec už pred rokmi. Starosta Peter Galanský zdedil projekt po prechádzajúcom vedení, problémom však bolo financovanie. „Obec na to nemala peniaze. Rok nám trvalo, kým sme ich našli,“ podotýka. Na projekt rozšírenia školy si zobrali úver 500-tisíc eur. „Dvestotisíc eur sme dostali ako príspevok z ministerstva školstva,“ dopĺňa Galanský.

Víťazom súťaže sa stala firma Unistav Teplička s cenou 646-tisíc eur vrátane dane. „Obstarávaciu cenu sme neprekročili ani o euro. Podarilo sa nám ju ešte znížiť,“ podotýka starosta. Konečná suma sa však zvýšila pre náklady, s ktorými projekt podľa neho vôbec nepočítal, ako zakladanie budovy a pilotáž. „Určite to neprekročí sumu 700-tisíc eur,“ hovorí starosta.

Ďalší rok trvalo verejné obstarávanie. „Je to neskutočne dlhý proces, preto by som apeloval na príslušné ministerstvá, aby na tom začali naozaj poctivo pracovať,“ dodáva. Práce na výstavbe sa začali v apríli 2021. Trvali osem mesiacov, počas ktorých fungovali žiaci i zamestnanci školy v provizórnom režime.

„Jedna trieda sa musela predeliť. V súčasnosti už funguje v pôvodnom stave,“ opisuje riaditeľka školy Galgóciová. Počas prác dočasne zrušili chemické laboratórium, ktoré sa chystajú obnoviť. Uskromniť sa museli aj v prípade jazykových učební, ktoré kedysi fungovali v menších triedach. Do decembra minulého roka využívala škola aj dočasné elokované pracovisko na blízkej fare.

Zvýšiť kapacitu škôl potrebujú aj ďalšie samosprávy. „V rámci prioritizácie sú na vrchole školy, kde je dvojzmená až trojzmená prevádzka. Tam budeme dobudovávať kapacity v rámci Plánu obnovy a odolnosti,“ dopĺňa štátna tajomníčka ministerstva školstva Svetlana Síthová. Prvé výzvy zverejnia v prvom polroku tohto roka.

Problémom však môže byť nedostatok pedagógov. „Učitelia nám chýbajú. Od septembra sme spustili doplnkové pedagogické štúdium. Učitelia si mohli dorobiť odbory, ktoré nám chýbajú, a ministerstvo im to zaplatilo,“ približuje Síthová jedno z krátkodobých opatrení rezortu.