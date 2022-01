Zamestnanci nemocnice budú mať MHD zadarmo. Na jeseň všetci Popradčania

Už od budúceho pondelka bude v Poprade mestská hromadná doprava zatiaľ pre všetkých zamestnancov nemocnice až do odvolania bezplatná.

Od 1. septembra by mali využívať túto službu všetci obyvatelia Popradu. Mesto túto možnosť zavádza v spolupráci so SAD Poprad.

„Aj takýmto spôsobom sme sa rozhodli poďakovať všetkým zamestnancom. Myslím si, že si to zaslúžia, pretože v týchto neľahkých časoch sme si všetci uvedomili, čo znamená byť zdravotnícky pracovník. Aj štát a ministerstvo zdravotníctva zvlášť by sa mali zamyslieť nad tým, aké majú pracovné podmienky a platy. My im viac pomôcť nemôžeme, ako dopravou zadarmo, verím však, že ju budú využívať,“ vysvetlil primátor Anton Danko.

Zamestnanci sa pri nástupe do autobusu preukážu zamestnaneckou kartičkou a vodič im vydá nulový cestovný lístok. Službu budú môcť využívať všetci zamestnanci, bez ohľadu na ich pracovnú pozíciu. Vďaka tomu získa SAD aj prehľad o tom, koľkí zamestnanci nemocnice ju budú využívať.

„Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou tohto projektu, ktorý sa bude týkať všetkých spojov. Prepraví sa nám tak viac cestujúcich, čo je ekologickejšie. Mesto Poprad ako jediné na Slovensku zvýšilo počas pandémie výkon mestskej dopravy o 30 percent, čo nie je málo. Ponuka našej MHD je široká, máme nové autobusy a v blízkej budúcnosti nás čakajú ďalšie štyri nové kusy," uviedla riaditeľka spoločnosti Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad Marianna Krajčová Gočová.

Primátor Popradu v stredu tiež informoval aj o ďalšej novinke, a to MHD pre všetkých Popradčanov zadarmo od 1. septembra 2022. Mesto chce zavedením bezplatnej dopravy prirodzene viesť obyvateľov k využívaniu takejto formy cestovania, keďže kvalita tejto dopravy sa v poslednom čase v meste výrazne zvýšila. V roku 2021 SAD prepravila 720-tisíc cestujúcich, z toho 200-tisíc dôchodcov, záujem o hromadnú dopravu tak narástol.