V Prešovskom kraji zaočkujú deti aj bez registrácie

Pre záujemcov otvorili už aj večerné termíny. V obchodných centrách v Prešove a v Poprade sa očkuje v čase od 15. do 19. hodiny.

Kraj tým reaguje na zvýšený dopyt po detskej vakcíne, ktorý zo strany rodičov registruje v súvislosti s ohlásenou štvrtou vlnou pandémie spôsobenej variantom omikron.

Očkovanie detí vo vekovej skupine od 5 do 11 rokov určenou vakcínou je na programe v piatok 14. januára. Do krajského veľkokapacitného očkovacieho centra na SOŠ technickej v Prešove môžu prísť deti medzi 14. a 17. hodinou. V sobotu bude „detská“ vakcína pripravená v očkovacom centre v Obchodnej akadémii v Humennom v čase od 15. do 16. hodiny. V nedeľu zas v očkovacom centre v SPŠ techniky a dizajnu v Poprade v čase od 10. do 17. hodiny.

Župa všetky očkovacie termíny otvára aj bez nutnosti registrácie v štátnej čakárni. Očkovanie detí prebieha za prítomnosti zákonného zástupcu alebo po predložení overeného splnomocnenia (vždy za prítomnosti dospelého), pričom dospelý sa na mieste preukazuje dokladom totožnosti a dieťa kartičkou poistenca.

Aktuálne má Prešovský kraj na svojom území stále monopol na očkovanie detí v tejto vekovej skupine. Od budúceho týždňa však začnú mladšie deti očkovať aj jednotlivé nemocnice v kraji.