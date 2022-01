Veľký boj o pozemky, kde stojí U. S. Steel. A o daň z nehnuteľnosti

V závere uplynulého roka Ústavný súd vyhovel ústavnej sťažnosti mesta Košice. Zrušil tým rozsudok Najvyššieho súdu z novembra 2020, podľa ktorého sporné pozemky pod areálom dnes už americkej spoločnosti U. S. Steel nepatria do katastra Košíc, ale pod obec Sokoľany v okrese Košice-okolie.

Druhý senát Ústavného súdu pod vedením predsedu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho zároveň celý spor vrátil Najvyššiemu súdu na ďalšie konanie. Keďže výkon správneho súdnictva prešiel s účinnosťou od 1. augusta 2021 na Najvyšší správny súd, ďalšie konanie bude viesť práve on.

Košice si veria

Katastrálny úrad na základe požiadavky mesta Košice a rozhodnutia Ústavného súdu zapísal koncom minulého roka toto územie s rozlohou 700 hektárov opätovne do katastra Železiarne, ktorá patrí pod mesto. To je tak od začiatku tohto roka až do momentu právoplatného rozhodnutia o hranici medzi Košicami a obcou Sokoľany správcom dane z nehnuteľnosti.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček hovorí, že Ústavný súd má rovnaký postoj ako v roku 2017. „Veríme, že sa s jeho argumentmi v budúcnosti stotožní aj Najvyšší správny súd,“ pokračuje. Peniaze chce mesto využiť na ďalšie investície do projektov, ktoré skvalitnia život obyvateľom mesta.

Podľa právneho zástupcu mesta Košice Jána Tokára dáva rozhodnutie Ústavného súdu mestu veľkú šancu na to, aby pozemky pod areálom fabriky už definitívne patrili do jeho katastra a nemuseli sa opäť prepisovať hranice.

„Z nášho pohľadu je kľúčové, že Ústavný súd vyhodnotil postup Najvyššieho súdu ako svojvoľný a nesprávny, pričom v odôvodnení rozhodnutia dáva jednoznačné usmernenie, ako sa má v ďalšom konaní postupovať," vysvetľuje právnik. V rámci zásady predvídateľnosti práva a právnej istoty očakáva, že Najvyšší správny súd potvrdí rozhodnutie v prospech mesta Košice. „Sporné územie by tak už raz a navždy malo byť pričlenené do katastrálneho územia Železiarne. Oprávneným správcom dane z nehnuteľnosti tak bude môcť byť už len mesto Košice," doplnil.

Z rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu bude zrejmé, komu má U. S. Steel a jeho dcérske spoločnosti, ako aj ďalší daňovníci prevádzkujúci svoje podnikanie v areáli železiarní každý rok platiť daň z nehnuteľnosti.

Košice by takto ročne získali dodatočné príjmy vo výške takmer 2 milióny eur, v prípade obce Sokoľany ide zhruba o 700-tisíc eur.

Od začiatku sporu sa k nemu U. S. Steel nevyjadruje a ani ho nekomentuje. Je však rozdiel, či za sporné pozemky zaplatia daň obci alebo mestu, ktorá je takmer trojnásobná.

Je to predčasné, tvrdia advokáti obce

Starosta Sokolian František Beregszászi sa k najnovšiemu rozhodnutiu Ústavného súdu nechcel vyjadrovať sám. Stanovisko sme však dostali od košickej Advokátskej kancelárie Juristi, ktorá obec v spore zastupuje.

„Nález Ústavného súdu, ktorým bol zrušený rozsudok Najvyššieho súdu z novembra 2020 a vec vrátená Najvyššiemu správnemu súdu na ďalšie konanie a rozhodnutie, vyčíta Najvyššiemu súdu SR pochybenia v jeho procesnom postupe. To však nijako neprejudikuje, ako Najvyšší správny súd rozhodne vo veci samej. Ústavný súd SR nemá právomoc ukladať súdom, ako majú rozhodnúť, reagovala kancelária. Podľa právnikov obce sa Košice tešia predčasne. „Máme stále za to, že z právneho hľadiska prináležia sporné pozemky obci Sokoľany," tvrdia.

Právna kancelária upozorňuje, že v priebehu sporu, ktorý trvá už vyše 24 rokov, bolo už trikrát vydané konečné právoplatné rozhodnutie vo veci samej potvrdené Najvyšším súdom. A vždy v prospech obce Sokoľany, ani raz v prospech mesta Košice.

„Aj obidve skoršie rozhodnutia Najvyššieho súdu boli Ústavným súdom zrušené a vrátené na ďalšie konanie a rozhodnutie, avšak Najvyšší súd vo veci samej zakaždým aj tak rozhodol v prospech obce Sokoľany," podotýka právna kancelária.

V stanovisku zároveň píše, že je „dôvodné podozrenie, že uskutočnením prepisu sporných pozemkov v katastri nehnuteľností z obce Sokoľany na mesto Košice v závere roka 2021, realizovaného Okresným úradom Košice, došlo k porušeniu zákona". Preto advokáti zastupujúci Sokoľany začiatkom tohto roka iniciovali podnet na prešetrenie celého prepisu.

„Bradatý“ spor