Vodič, ktorý v Bratislave spôsobil hromadnú nehodu, nafúkal 1,6 promile

Vodič vozidla BMW dostal šmyk, čo následne spôsobilo zrážku celkovo štyroch áut. Zranenia utrpeli štyri osoby. Policajti vodičovi vykonali dychovú skúšku s výsledkom 1,6 promile. Zelená vlna RTVS informuje, že úsek je v oboch smeroch ťažko prejazdný a premávku riadia policajti.

„Podľa doterajších informácií pri prechádzaní vozidla BMW nadjazdom na Zámockej ulici v smere na Staromestskú ulicu neprispôsobil vodič svoju jazdu stavu a povahe vozovky, ako ani svojim schopnostiam a vozidlo dostalo šmyk. Následne narazilo do vozidla Škoda City Go, od ktorého sa odrazilo do vozidla Toyota CHR, ktoré išlo v protismernej časti vozovky. Do vozidla Toyota následne zozadu narazilo vozidlo Volkswagen Golf,“ uviedli bratislavskí policajti na sociálnej sieti.

Vodiča vozidla BMW na mieste podrobili dychovej skúške. „Nameraná mu bola hodnota 0,77 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 1,6 promile. Vodič bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný za účelom vykonania ďalších úkonov na policajné oddelenie,“ dodali policajti.

Škodu vyčíslili na približne 30 000 eur. Presné príčiny, ako aj okolnosti nehody polícia vyšetruje.