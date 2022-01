Podchod ako z hororu chce Martin opraviť

Nevábny vzhľad podchodu trvá už roky a je „dielom“ vandalov. Steny postriekali sprejeri a keďže tam chýbajú sklenené výplne, prší do neho. Počas dňa je ale plne využívaný – Martinčania tadiaľ prechádzajú takmer permanentne.

„Je dobre, že ho tu máme, lebo chodiť cez železničnú trať, ktorá je nad ním, by bolo nebezpečné. No a ja by som to s kočíkom zrejme ani nedokázala,“ povedala mladá mamička, ktorú sme tam stretli. „Vyzerá to tu ale naozaj zle – skoro ako hororové kulisy. Večer by som sa tadiaľto určite neodvážila ísť sama,“ doplnila.

O chvíľu nato popri nás prechádzal dôchodca s bicyklom. „Mali by to tu trochu skultúrniť, lebo teraz to pôsobí ako po bombardovaní. Treba to opraviť a potom nejako ustrážiť, aby sa to nedostalo zase do tohto stavu,“ mieni.

Zdá sa, že jeho slová budú vypočuté. Hovorkyňa martinskej samosprávy Zuzana Kalmanová potvrdila, že podchod chcú vynoviť. „Jeho najväčším problémom je vandalizmus. Mesto už na jar plánuje jeho obnovu – hneď po oprave komunikácií. Pôjde najmä o náhradu rozbitých sklenených výplní, to je priorita. Zatieranie zatiaľ v pláne nie je,“ objasnila. Konkrétnu sumu na to vyčlenenú nemajú, to sa vraj vykryštalizuje až počas prác.

Kalmanová pokračovala, že podchod je funkčný a každoročne prechádza potrebnými skúškami. Momentálne vraj nemajú informácie o tom, že by sa tam zgrupovali nejaké skupiny ľudí. Bezpečnostné kamery, ktoré by tento priestor mali pod kontrolou, tam však chýbajú.

Náčelník Mestskej polície v Martine Milan Bartoš ale hovorí, že sú v pláne. Niektorí ľudia si vraj cestu občas skracujú a prechádzajú vrchom – nepoužívajú teda podchod, ale idú cez železničnú trať. Podľa náčelníka ide o výnimky.