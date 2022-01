Muž v novozámockom okrese sa opakovane vydával kradnúť o tretej hodine ráno

O tretej hodine v noci 22. decembra zazvonila tiesňová linka novozámockého operátora policajného operačného strediska, ktorému poškodený z obce Zemné nahlásil odcudzenie vozidla Ford Focus spred rodinného domu. Kľúče nechal poškodený v zapaľovaní. Páchateľ nechal auto odstavené v Nových Zámkoch pri železničnej stanici.

Na Štefana o tretej hodine v noci absolvoval zlodej nechcenú návštevu v Podhájskej. Cez zamknuté dvere sa dostal do predsiene, z komody si odniesol finančnú hotovosť a z auta pri dome dve balenia cigariet. Druhý deň nového roka opäť o tretej hodine zmizlo majiteľovi auto Škoda Octavia. Zaparkované bolo pred domom s kľúčami v zapaľovaní. Tentoraz nechal páchateľ vozidlo pri železničnej stanici v Gbelciach.

Do neuzamknutej garáže rodinného domu v obci Veľké Lovce sa páchateľ vlámal 7. januára. Kým majitelia pokojne spali, dostal sa až do kuchyne, kde z linky ukradol peňaženku s 200 eurami. Posledný prípad sa stal 11. januára krátko po polnoci v obci Veľká Maňa. Páchateľ vošiel do rodinného domu cez neuzamknuté dvere a odniesol si úlovok v podobe troch mobilných telefónov.

Len pár hodín po poslednej lúpeži už stál podozrivý, čoskoro 36-ročný muž, pred policajným vyšetrovateľom. Ten ho obvinil z trestných činov porušovania domovej slobody a neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla.

Vyšetrovateľ dal podnet na väzobné trestné stíhanie obvineného, o ktorom bude rozhodovať príslušný okresný súd. „Nemalou mierou pomohli páchateľovi aj samotní majitelia áut a rodinných domov, ktorí nechali v noci odomknuté auto pred domom s kľúčmi v zapaľovaní, prípadne odomknuté dvere na garáži, cez ktorú sa dá prejsť do bytu,“ upozornila polícia.