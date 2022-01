Leteckí záchranári zasahovali v Malej Studenej doline, 29-ročná žena neprežila

Leteckí záchranári v sobotu dvakrát zasahovali v Malej Studenej doline. Sedemdesiattriročného zraneného muža previezli do nemocnice, 29-ročná turistka z Ukrajiny nehodu neprežila.

Informujú o tom leteckí záchranári na svojom webe s tým, že v oboch prípadoch mali turisti pre terén, v akom sa pohybovali, nedostatočnú výstroj.

„Popradskí leteckí záchranári prijali v sobotu popoludní požiadavku o pomoc do Malej Studenej doliny. Sedemdesiattriročný turista po pošmyknutí utrpel pád dlhý 100 metrov a hlavou narazil o skalu,“ priblížili záchranári s tým, že po krátkodobom bezvedomí sa prebral, no okolnosti pádu si nepamätal.

Lekárka bola podľa ich slov spolu s horským záchranárom k zranenému vysadená pomocou palubného navijaka a na mieste turistovi ošetrila rozsiahle tržné poranenie hlavy. Zraneného v stabilizovanom stave previezli na ďalšie vyšetrenie do popradskej nemocnice.

Po návrate na základňu dostali záchranári ďalšie volanie z rovnakého miesta k 29-ročnej turistke, ktorá sa tiež pošmykla, no jej pád mal dĺžku viac ako 300 metrov. „Po náraze do skál ostala ležať nehybne v bezvedomí. Posádka po prijatí výzvy okamžite vzlietla a smerovala k miestu. Po vysadení lekárky prebiehala u ženy prítomnými svedkami laická resuscitácia,“ uviedli záchranári s tým, že jej zranenia boli nezlučiteľné so životom.