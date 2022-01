Rozprávkové očkovanie. Deťom zaháňali obavy z ihly postavičky z Haravary

Rodičia svojich potomkov prihlasovali cez Národné centrum zdravotníckych informácií a kapacita na nedeľu bola plne obsadená. Deti dostávali tzv. pediatrické vakcíny od spoločnosti Pfizer, ktoré zdravotníci aplikovali špeciálnymi ihlami určenými pre deti.

VIDEO: Takto očkovali deti v Košiciach.

Pre najmenšie deti bol určený čas od 8. do 8.30 hod. Ďalšia polhodina patrila starším deťom. „V prípade vyššieho záujmu je župa pripravená operatívne vyčleniť na očkovanie tejto vekovej kategórie aj ďalšie termíny,“ upozornila hovorkyňa kraja Anna Terezková.

Keďže župa chcela deťom aspoň trochu spríjemniť tento deň, pripravila pre ne balíčky s rôznymi darčekmi a zábavný program.

Kaško, Max a Majka sú hlavnými postavami projektu detskej Krajiny Haravara. V nedeľu ráno pomáhali deťom prekonať prvotný strach z očkovania. „Chceli sme tu deťom spríjemniť pre ne nie veľmi príjemnú chvíľu. Niektoré sa aj boja, iné sú v pohode. Je to tak jedna k jednej. Nevedia, čo ich čaká, ale veľmi intenzívne vnímajú, čo sa deje. Po očkovaní sú však už v pohode, a celkom sa s nami bavia. Veď aj my, keď sme boli malí, sme sa báli injekcie,“ povedal popri zabávaní detí autor projektu Roman Sorger. Vzápätí však s usmievavými očami vbehol do jednej z očkovacích kójí, z ktorej sa ozýval srdcervúci plač. Chlapček sa asi veľmi bál. O pár sekúnd už plač nebolo počuť a onedlho mládenček vyšiel von bez sĺz.

Sedemročný Miško vkráčal do centra veľmi odvážne. Držal síce mamu aj otca za ruku, ale usmieval sa. „Neviem, či sa bojím alebo nie, ale v škole aj doma sme sa o očkovaní veľa rozprávali. Všetci mi hovorili, že to nebolí, tak im verím,“ hovorí. Po asi desiatich minútach už vychádzal z očkovacej kóje. „Tak keby som bol vedel, že to bude také rýchle, veril by som si viac. Vôbec som tú ihlu necítil. A aha, dostal som aj darček,“ tešil sa.

Celkom zaujímavé bolo, že na očkovanie prichádzali celé rodiny. Väčšina drobcov prišla s mamou aj s ockom. „Verte mi, keby situácia nebola taká, aká je, asi ich očkovať len tak nedáme. Ale život sa nemôže skončiť. Sme aktívna rodina, chodíme na výlety, lyžujeme. My s manželkou už máme aj tretiu dávku a covid sme tiež prekonali. My sme po očkovaní nemali žiadne problémy. Verím, že aj naše deti to zvládnu tak ako my a budeme môcť ako rodina slobodnejšie chodiť tam, kam chceme,“ vysvetľuje, prečo prišli s dcérou a synom na očkovanie, otec rodiny.

„Očkovanie s manželom vnímame celkovo pozitívne. Veľa sme si o tom čítali. Vzhľadom na to, že vakcína je schválená, že benefity prevyšujú nad rizikami a milióny detí po celom svete sú už očkované, sme neváhali a sme aj vďační, že sme mohli našu dcérku dať zaočkovať,“ povedala iná mamička po očkovaní.

Na území Košického kraja podáva vakcíny proti koronavírusu deťom vo veku od 5 do 11 rokov aj Detská fakultná nemocnica v Košiciach. „Teší nás veľký záujem o očkovanie detí vo vekovej skupine 5 až 11 rokov. Pre veľký záujem sme pridali mimoriadne termíny. Vakcín máme dostatok,“ hovorí riaditeľka nemocnice Jaroslava Feketeová. Počas prvých dvoch januárových termínov si po vakcínu prišlo takmer 400 detí v tejto vekovej kategórii.