Detský zbor z Luníka IX má svoj prvý klip

Vystupovali pri príležitosti návštevy pápeža, zaspievali na odovzdávaní prestížneho ocenenia Roma Spirit a tiež postúpili z prvého kola talentovej súťaže Česko Slovensko má talent. Už vtedy sa rozhodli, že natočia aj svoj prvý videoklip k piesni Milujeme svet.

Spievajú nielen v slovenčine a rómčine, ale aj po anglicky, taliansky, španielsky a po latinsky. Okrem známych skladieb pracujú aj na vlastnej tvorbe.

V polovici novembra si to deti zo Základnej školy Ľ. Podjavorinskej, pri ktorej zbor funguje, namierili do Vysokých Tatier. V Tatranskej Lomnici ich na parkovisku pod lanovkou čakal televízny štáb, predstavitelia občianskeho združenia Tatry máme radi a komik Marcel Nemec. Nechýbal ani starosta košickej mestskej časti Luník IX Marcel Šaňa. Približne štyridsaťčlenná skupina sa vyviezla na Skalnaté pleso, kde natočili jednu časť z videoklipu. Deti prvýkrát zažili výlet lanovkou i pohľad na oblaky zhora. Pri príchode do cieľovej stanice ich totiž čakala ukážková teplotná inverzia.

Po práci prišla ešte odmena v podobe obeda, na ktorých ich pozvalo občianske združenie Tatry máme radi. Podvečer deti pokračovali v ceste smerom do Bratislavy, kde mali pozvanie na rôzne vystúpenia. Očarili spevom rakúsku veľvyslankyňu, nahrali dve piesne v budove Slovenského rozhlasu a natočili dva hudobné vstupy pre udeľovanie cien Roma Spirit aj s Danom Heribanom.

Deti priam očaril svet šoubiznisu – maskérňa, kostýmy, obrovská koncertná sála, kamery, svetlá… Každá z týchto skúseností bola pre ne novým zážitkom. Zbormajster Ondrej Ferko skonštatoval, že sa správali ako hviezdy v tom najlepšom zmysle slova.

V decembri pokračovalo natáčanie videoklipu priamo na Luníku IX. Televízny štáb našiel vhodné miesto na stráni nad sídliskom a pred nádherným azúrovým pozadím dokončili kľúčové zábery.

Hotový videoklip si deti pozreli vo svojej škole. Na premiéru prišiel aj primáš známej slovenskej hudobnej skupiny Kandráčovci, Ondrej Kandráč. Pochválil zboristov za skvelú prácu a pozval ich ako hudobných hostí na vystúpenie svojej skupiny, ktoré bude 18. júna v košickom amfiteátri.