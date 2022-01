Spomienka na tragédiu v Hejcoch. Príbuzní obetí chcú ísť do Kosova

K pamätníku v obci si v stredu ich pamiatku prišli uctiť minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), štátny tajomník Marian Majer a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl generál Daniel Zmeko. Veniec poslala aj prezidentka Zuzana Čaputová, kyticu uložil aj jediný preživší vojak Martin Farkaš.

Tri ženy a 39 mužov zahynuli počas aktívneho plnenia služby. Pri pamätníku vystúpil aj maďarský minister obrany Tibor Benkő. „Pri pohľade na tento pamätník vždy myslím na tých 42 vojakov, ktorí už nemôžu byť hrdí na to, čo urobili pre svoju vlasť. V Kosove slúžili šesť mesiacov a domov im chýbalo už iba pár minút," povedal Benkő.

VIDEO: V maďarskej obci Hejce si uctili obete havárie slovenského vojenského lietadla.

Minister Naď udelil obci Hejce Pamätnú medailu ministra obrany III. stupňa. Poďakoval tiež za dlhoročné zachovávanie a starostlivosť o spomienku na padlých slovenských vojakov.

Po pietnej slávnosti sa na ministra obrany obrátilo niekoľko príbuzných obetí so žiadosťou o sprostredkovanie návštevy miesta v Kosove, kde vojaci pred tragédiou slúžili. „Je to pre mňa nová informácia, tvrdia, že to v minulosti požadovali od rôznych ministrov a dokonca aj od prezidentskej kancelárie. Úprimne poviem, že urobím všetko, aby sme túto ich požiadavku splnili," prisľúbil Naď.

Reagoval aj na výzvy na opätovné vyšetrovanie tragédie. Konštatoval, že na vyšetrovanie sú orgány činné v trestnom konaní. „Poskytol som všetky informácie, ktoré rezort obrany k tejto tragickej udalosti mal. Zverejnenie vyšetrovacieho spisu ukázalo, že rezort nemá čo skrývať," dodal Naď s tým, že ministerstvo informácie zverejnilo ešte v roku 2020.