Košický kraj vlani zrekonštruoval rekordnú dĺžku ciest

Košický samosprávny kraj (KSK) opravil počas minulého roka viac ako 115 kilometrov ciest druhej a tretej triedy na 72 úsekoch vo všetkých regiónoch. Bolo to o 35 kilometrov ciest viac ako rok predtým a vôbec najviac v histórii KSK. Informoval o tom v piatok predseda samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Na tento rok je na rekonštrukciu ciest a mostov a chod Správy ciest KSK vyčlenená v krajskom rozpočte dosiaľ najväčšia suma, a to na úrovni 56,6 milióna eur. Ďalším zdrojom na rekonštrukcie sú eurofondy. „Naplánovaných máme vyše 200 kilometrov ciest, ktoré by sme chceli zrekonštruovať v tomto roku, a viac ako 20 mostov, ktoré by sme chceli začať rekonštruovať alebo projektovať a prichystať na komplexnú opravu,“ povedal Trnka pre novinárov.

Päťkrát viac

Za minulý rok v okrese Košice-okolie obnovili 38 kilometrov komunikácií na 23 úsekoch, na Zemplíne 31 kilometrov na 23 úsekoch, na Spiši v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica približne 30 kilometrov ciest na 13 úsekoch a na Gemeri viac ako 15 kilometrov na 13 úsekoch. Kraj uvádza, že v porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím došlo k päťnásobne väčšej obnove ciest.

V majetku má KSK približne 2000 kilometrov ciest. „V minulosti sa ročne opravilo zhruba 20 až 25 kilometrov ciest, čo znamená, že jeden úsek cesty sa dočkal opravy raz za 80 rokov. Tempo opráv ciest bolo v minulosti absolútne nedostatočné. Aj preto sme zmenili filozofiu a snažíme sa opravovať omnoho viac ciest než doposiaľ,“ uviedol generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton Trišč.

Vlani kraj zároveň ukončil rekonštrukciu štyroch mostov, a to medzi Malým Horešom a Pribeníkom, medzi obcami Smolník a Smolnícka Huta a v obciach Boliarov a Bačkovík. V decembri v predčasnom užívaní sprejazdnili aj most nad riekou Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou.

250 most potrebuje opravu

Tento rok budú stavebné práce pokračovať na moste pri Sirníku, ako aj za obcou Stretava. Pracuje sa aj na dvoch mostoch pri Úhornej, pred dokončením je rekonštrukcia mosta v Kluknave. V novej stavebnej sezóne začne kraj s rekonštrukciou mosta na Vinianskej ceste v Michalovciach či mosta pred Jaklovcami. Podľa Trnku je však v kraji spolu zhruba 250 mostov, ktoré potrebujú rekonštrukciu. „Na to by sme potrebovali okolo 400 miliónov eur, a to nie je reálne v možnostiach akejkoľvek samosprávy, čiže rekonštruujeme tie najakútnejšie mosty a naozaj tesne pred tým, ako ich musíme zatvoriť. Tu jednoducho musí prísť zásah štátu,“ povedal Trnka.

Z ciest patria tento rok k najväčším investíciám obnova cesty medzi Jasovom a Malou Idou, cesta medzi Bohdanovcami a Herľanmi alebo cesta medzi Úhornou a Krásnohorským Podhradím so sprejazdnením Pačanského kopca pre osobné autá aj v zimných obdobiach.