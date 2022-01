Pod úbytok obyvateľov v Moldave nad Bodvou sa podpísala aj pandémia

Mužov bolo 4 977, žien 5 264. „Je to o 101 obyvateľov menej ako v roku 2020. Tento mierne klesajúci trend je zaznamenávaný od roku 2017. V tridsa­ťročnom horizonte sa však javí ako ustálený. V roku 1992 mala Moldava len 5 208 obyvateľov,“ hovorí primátor mesta Slavomír Borovský.

Podľa najnovších demografických údajov pribudlo v meste minulý rok 192 obyvateľov a ubudlo 293. Najvyšší prírastok v dekáde rokov 2012 – 2020, a to 282 obyvateľov, bol zaznamenaný v roku 2017, najväčší úbytok za dekádu však bol zaznamenaný práve v minulom roku.

„Pod minuloročný a predminuloročný úbytok sa výrazne podpísala najmä pandémia a jej dôsledky najmä na staršiu populáciu. V roku 2021 zomrelo 111 obyvateľov, čo je takmer 30-percentný nárast oproti priemernej úmrtnosti. Zvýšil sa aj počet tých, ktorí sa odhlásili z trvalého pobytu. Rovnako to však súviselo s pandémiou a so sčítaním obyvateľstva. Z trvalého pobytu sa v tomto roku administratívne odhlásili ľudia, ktorí tu už dlhšie nebývali, ale trvalý pobyt si nezmenili. Až pri zavedení núdzového stavu so zákazom vychádzania alebo zákazom prechodu medzi okresmi si tieto administratívne náležitosti vybavili. Rovnaký efekt malo aj sčítanie obyvateľstva,“ vysvetľuje primátor.

Z Moldavy ľudia odchádzajú rovnako ako zo všetkých iných menších miest na východe Slovenska najmä za prácou. Sťahujú sa do väčších miest na západe Slovenska a aj do zahraničia. Mnohí starší obyvatelia v dôchodkovom veku sa sťahujú buď za deťmi, alebo aj na dediny, kde vlastnia nehnuteľnosti.

Mesto sa však snaží pre svojich obyvateľov vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky pre kvalitný život. Vývoj počtu obyvateľstva a jeho štruktúru však výrazne ovplyvniť nemôže. „Najdôležitejšie atribúty nášho rozvoja – vytvorenie pracovných príležitostí, zvýšenie počtu bytov a domov a kvalitnejšia dopravná dostupnosť, sú v prevažnej miere v rukách štátu,“ konštatuje primátor a dodáva, že práve štát by sa mal cez svoje politiky starať o to, aby sa zmenšovali regionálne rozdiely, zvyšovala zamestnanosť, podporila bytová výstavba a skvalitňovala dopravná dostupnosť tak, aby cestovanie za prácou nebolo prekážkou.

Samospráva má v tejto oblasti podľa primátora len veľmi obmedzené možnosti. „Už dlhoročne sa usilujeme pritiahnuť do mesta investora, najmä do objektu bývalého Vojenského opravárenského závodu. Taktiež ponúkame na predaj svoj majetok podnikateľom, ktorí by vedeli zamestnať Moldavčanov. Vytvárame aj podmienky pre rozvoj služieb a obchodu. Za posledných päť rokov tu vyrástli štyri veľké nákupné centrá. V rámci svojich úverových limitov riešime aj výstavbu nových nájomných bytov, prechodného bývania a rozširujeme aj výstavbu domov – či už súkromne, alebo podnikateľsky,“ vyrátava Borovský. Mesto cez eurofondy začalo s výstavbou novej športovej haly, atletickej dráhy so zázemím, rekonštruuje staré kino a výrazne obnovuje kultúrny dom.

„Demografické dáta z jedného roka sa nemôžu preceňovať, sú dôležité skôr na sledovanie trendov, ale dlhodobejšie a štruktúrovanejšie dáta napríklad aj zo sčítania obyvateľstva budú v každom meste nevyhnutné na reálne posúdenie komunálnych politík,“ dodáva na záver primátor.