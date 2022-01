V Košiciach chystajú novinky v mestskej doprave

Začiatkom nového roka vstúpil do platnosti Dodatok k Tarife Dopravného podniku mesta Košice. Vďaka tomu sa zaviedli do praxe virtuálne cestovné lístky (VCL) aj na dlhšie časové obdobie a zaviedla sa možnosť prerušenia platnosti cestovného lístka.

Viacero pripomienok k tomuto dodatku malo občianske združenie LiKE – Máme radi Košice. Je to skupina aktívnych ľudí, ktorým, ako sami hovoria, záleží na budúcnosti nielen mesta. „Naštudovali sme si aktuálne zmeny tarify a pripravili sme viacero návrhov, ktoré by ju dokázali zlepšiť. Na rozpočet DPMK by nemali žiaden vplyv. Naopak, cestujúcim zefektívnia a zvýhodnia nákup cestovných lístkov. Odoslali sme ich do DPMK, aby sa čo najskôr mohli zaviesť do praxe."

Deviatimi pripomienkami LiKE sa dopravný podnik zaoberal minulý týždeň, keď sa aj s predstaviteľmi občianskeho združenia stretol. Týkali sa napríklad kúpy predplatných lístkov bez nutnosti mať bezkontaktnú čipovú kartu (BČK), ale registráciou cez aplikáciu, či umožniť nákup dlhších časových lístkov od aktuálneho dátumu a nie až od nasledujúceho dňa. Takisto navrhli možnosť prerušenia platnosti cestovného lístka aj pri kratších, napríklad mesačných lístkoch pri práceneschopnosti. Ďalším návrhom bolo, aby v prípade krádeže karty a jej nahlásení, dopravný podnik zabezpečil transfer zostávajúceho nespotrebovaného kreditu na novú kartu či virtuálny cestovný lístok.

Profil v aplikácii

„Aktuálne je otestované a pripravené riešenie, ktoré umožňuje užívateľovi zaregistrovať si vlastný profil v aplikácii. V profile si môže požiadať o zľavu – vydanie kmeňového lístka, ktorý následne schvaľujú pracovníčky predpredaja. Uvedený elektronický kmeňový lístok bude aktivovaný v mobilnej aplikácii,“ predstavuje novinku hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová.

Predplatené virtuálne cestovné lístky sú platné po úspešnom spracovaní platby a uplynutí stanoveného časového intervalu, ktorý je medzi vykonaním platby a začiatkom platnosti cestovného lístka stanovený do 90 sekúnd. Na základe skúseností z predaja jednorazových virtuálnych lístkov je to rádovo pár sekúnd.

„Po otestovaní tohto nového riešenia platného pre ročný cestovný lístok a vyhodnotení jeho dosahov je plánované prehodnotenie využitia tohto benefitu aj pre ďalšie typy cestovných lístkov. Z požiadaviek cestujúcej verejnosti v období pandémie bolo toto riešenie dopytované od cestujúcich hlavne v súvislosti s ročným cestovným lístkom,“ vysvetľuje hovorkyňa.

Vrátenie kreditu

LiKE navrhovalo, aby v prípade dlhodobej práceneschopnosti si mohli cestujúci predĺžiť prerušenie platnosti cestovného lístka výnimočne aj na dlhší čas ako jeden mesiac, napríklad do skončenia trvania PN. Dopravný podnik podľa hovorkyne po prehodnotení dosahov uvedeného benefitu prerušenia ročného virtuálneho predplateného cestovného lístka bude zvažovať rozšírenie uvedeného benefitu aj pre dlhodobé PN.

Ale zmeniť interval trvania prerušenia platnosti zakúpeného cestujúceho lístka kedykoľvek však bude možné tak ako doteraz iba raz. „Po zvážení dosahov na interné procesy túto zmenu neuvažujeme zaviesť,“ hovorí Petrušová. Dodala, že v prípade ohlásenia krádeže BČK si môže cestujúci svoj lístok, resp. kredit preniesť na novú kartu. „Mobilná aplikácia je personalizovaná na konkrétneho užívateľa, takže ak dôjde ku krádeži mobilného zariadenia, cestujúci si vie nainštalovať aplikáciu do nového zariadenia a na odcudzenie upozorní prevádzkovateľa mobilnej aplikácie, ktorý s nami takúto požiadavku rieši,“ prízvukuje.

Aj ďalšie novinky

„Zhodli sme sa, že vzhľadom na určitú komplexnosť procesu by bolo vhodné pripraviť prehľadnú infografiku, ako v jednotlivých prípadoch postupovať. V spolupráci s DPMK chceme pokračovať a aj naďalej prinášať zlepšenia pre cestujúcich. Radi im budeme tlmočiť podnety aj od ostatných cestujúcich a dohliadneme na ich zavedenie do praxe,“ uviedli na sociálnej sieti predstaviteli­a LiKE.

Dopravný podnik sa pre LiKE vyjadril aj k dvom starším pripomienkam, ktoré sa týkali bezplatného storna lístka cez aplikáciu, či dokúpenia lístka tak, aby sa predlžila jeho platnosť. „Ako sme sa dozvedeli, storno omylom zakúpených lístkov bude možné už onedlho v čase, kým nenadobudnú platnosť, resp. cca 15 sekúnd predtým. Technické riešenie je už otestované a čoskoro sa zavedie do praxe. Aj s predlžením platnosti už zakúpených cestovných lístkov sa počíta. Ešte síce nevieme povedať, kedy to presne bude, ale je pravdepodobné, že sa to v priebehu roka zavedie do praxe minimálne pre virtuálny cestovný lístok,“ dodal podnik.