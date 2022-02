V Prešove chystajú opravu viacerých mostov a lávok

Už v jarných mesiacoch začnú s ich opravami. V snahe urýchliť proces prípravy opráv uprednostňujú systém „naprojektuj a stavaj“, ktorý mesto využilo aj pri chystanej rekonštrukcii mosta na Ulici padlých hrdinov v časti Prešov-Solivar. V praxi to znamená, že prípravu projektovej dokumentácie, ako aj opravu mosta zrealizuje ten istý dodávateľ.

Podarilo sa už podpísať zmluvu s víťazom verejného obstarávania, ktorým sa stala spoločnosť CBR. Celková cena za vypracovanie projektovej dokumentácie a kompletnú rekonštrukciu mosta je 211 188 eur s DPH. „Zhotoviteľ sa zaviazal podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia do troch mesiacov od podpisu zmluvy, a preto očakávame začiatok stavebných prác už na jar,“ konštatuje hovorca mesta Vladimír Tomek a dodáva, že most je aktuálne prístupný pre chodcov aj pre osobnú automobilovú dopravu do 3,5 tony.

Aktuálne v Prešove vyhodnocujú verejné obstarávania na rekonštrukciu cestného mosta na Škultétyho ulici, ako aj na asanáciu lávky pri Prešovskej univerzite a výstavbu novej, modernej cyklolávky vrátane napojenia na existujúci cyklochodník Mlynský náhon. „V priebehu februára plánujeme podpis zmlúv s víťaznými uchádzačmi, ktorí môžu prakticky okamžite prebrať staveniská,“ vysvetľuje hovorca s tým, že obe stavby budú ukončené v priebehu roka 2022.

Naďalej sa počíta s asanáciou oboch starých lávok, ktoré lemujú most na Ulici Lesík delostrelcov. Verejné obstarávanie bolo v tomto prípade neúspešné, pretože uchádzači nedokázali vypočítať náklady spojené s výlukou železničnej dopravy, a preto nikto nepredložil cenovú ponuku. Keďže výluka železničnej dopravy sa týka aj rekonštrukcie mosta na Škultétyho, vedenie mesta poslalo žiadosť ministrovi dopravy o refundáciu s tým spojených nákladov. S opravou mosta na Škultétyho ulici a asanáciou lávok na Ulici Lesík delostrelcov súvisí aj otázka bezpečnosti železničnej dopravy, ktorá premáva pod týmito objektmi.

Most Pod hrádkom aktuálne zostáva uzavretý pre automobilovú dopravu na základe výsledkov poslednej prehliadky. Chodci však po ňom môžu prechádzať.