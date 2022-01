Masaker na farme: Hospodár zabíjal prasce sekerou

Na nehumánne usmrcovanie ošípanej v Želiezovciach upozornil mladý muž, ktorý to vraj videl na vlastné oči a má na to aj viacerých svedkov. Tvrdí, že v areáli bývalého družstva, kde sa podľa neho nachádza zhruba tisíc prasiat, dochádza k týraniu zvierat. Ošípané tam chová aj poráža súkromný hospodár.

„Naháňajú ich a mlátia lopatami, v železnej ohrade zabíjajú kladivom, sekerou a nakoniec podrežú,“ hovorí Igor Búry. Vysvetlil, že ostatné tri roky si tam zvykol kupovať mäso a zároveň tam pracoval jeho otec. „Už nie je zamestnancom toho pána, ale viackrát mi spomínal, ako to tam chodí. No a ako som už hovoril, tiež som to osobne videl,“ povedal Búry. Vraví, že takto to tam trvá už roky, on to naposledy videl v decembri.

„Keď majiteľ išiel pre mňa zabiť prasa, vždy to robil sekerou. Nijako som to nekomentoval, lebo tam mal veľa pomocníkov a my sme boli len dvaja. Takže mali prevahu,“ naznačil, že protirečiť si netrúfal z obáv o vlastnú bezpečnosť. Vzápätí opísal scénu, na ktorú sa pozeral.

„Bol to masaker. Všade veľa krvi, kriku, zúfalý kvikot. Keď dobre netrafili, museli trpiace zviera naháňať a opakovane dorážať,“ povedal. Viac sa na to pozerať nedokáže a dušuje sa, že už nikdy sa tam nevráti. Podčiarkol, že takto sa zvieratá porážať nemajú, lebo ide o týranie.

„Denne tam niekedy takto surovo zabili aj desať prasiat. Mali by to však robiť elektrickým omračovačom, aby zviera necítilo bolesť,“ pripomenul. Dodal, že na tento prípad chce poukázať preto, aby sa takéto veci viac nerobili a dostali stop.

Na prasaciu farmu, kde má k takémuto usmrcovaniu dochádzať, sme sa išli pozrieť aj my. Dopriate nám to ale bolo len z diaľky, lebo keď nás zbadal majiteľ, išiel nám hneď oproti. „Koho hľadáte?“ opýtal sa zastaviac nás desiatky metrov od maštalí, z ktorých sa ozýval kvikot. Keď sme sa mu predstavili a povedali prečo sme prišli, vážne krútil hlavou.

„Nič z toho nie je pravda. Prečo by som to robil? Prasce porážam tak, ako sa to má robiť,“ podotkol. Poprel aj to, že tam chová tisíc kusov ošípanej. Podľa neho je to oveľa menej. Neprezradil však, koľko.

„Pravidelne mi sem chodia kontroly, všetko je v poriadku. Môžete si to overiť, tu k žiadnemu týraniu zvierat nedochádza,“ poznamenal. Viac sa s nami odmietol baviť s tým, že má veľa práce a zdržujeme ho.

Keď sme telefonicky kontaktovali Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Leviciach, jej riaditeľka Anna Petrincová reagovala, že o prípade vedia a riešia to. Vzápätí nám odporučila poslať jej otázky e-mailom.

„Predmetný podnet evidujeme, je v riešení. Oznámenie o jeho vybavení bude adresované podávateľovi,“ odpísala na otázky, či tam už vykonali kontrolu a čo zistili. „Ak sa preukáže týranie zvierat, ubezpečujem vás, že budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy a v rozsahu svojich kompetencií,“ doplnila.