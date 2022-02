Unikátny pohľad na Slovensko. Kameru nosia na chrbtoch dravce

Klasický dron si môže zaobstarať už takmer každý, no robiť letecké zábery rovno z chrbta živého dravca nie je na Slovensku nič bežné. Základná škola Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach si to však dovoliť môže. S pomocou minikamery pripevnenej na orliaka bielohlavého s menom Nixon, alebo orla stepného zvaného Zoom, sa počas víkendov zvyknú vybrať do výšok nad mestom či prírodou. Svojim vtáčím kamarátom len pripevnia na chrbát batôžtek s kamerkou a let sa môže začať. Po vzhliadnutí záberov, ktoré takto vzniknú, má človek pocit, akoby bol počas tejto jazdy priamo s dravcom.

VIDEO: Kamera na krídlach orla. Unikátny pohľad na Slovensko pohľadom dravca.

„Vôbec im ten postroj nezavadzia. Pri lietaní s tým nemajú žiadny problém,“ hovorí riaditeľ školy Pavel Michal. „Batôžtek sa im dá pohodlne navliecť s pomocou špeciálnych trakov, na ktoré prištipcujeme kameru. Potom ju zapneme, dáme dole sokoliarsku čiapku a z vyvýšeného miesta dravec vzlietne. Od jedného sokoliara sa dostane k druhému, ktorý stojí v nižšej lokalite. Pokyny si dávame cez vysielačky,“ vysvetlil.

Minikameru by hociktorý dravec neuniesol. Váži zhruba 250 gramov, preto to zvládnu len tie väčšie operence. „Jastrab, myšiak či sokol by si s tým neporadili. Existujú ale aj ľahšie kamery,“ objasnil riaditeľ.

Časovo ide o náročnú prácu, lebo kým urobia kvalitné video trvajúce tridsať sekúnd, vlečie sa to aj celé hodiny. Doteraz sa im takto podarilo urobiť asi dve desiatky záberov. Väčšinou snímali okolie Banskej Štiavnice, jej centra, tamojšiu kalváriu, no majú tiež rôzne výškové pohľady na Veľkú Fatru. Nedávno natáčali aj dokument o Maximiliánovi Hellovi, v ktorom použijú možno dva takto robené zábery z okolia Štiavnických Baní. Dokopy ich dávali až päť hodín.

„Najbližšie chceme spracovať Ľubovniansky hrad. S jeho riaditeľom máme veľmi dobrú spoluprácu, takže už sa na to tešíme,“ pokračoval Michal. „Tam plánujeme použiť aj teplovzdušný balón. Orla na ňom chceme vyviezť hore a odtiaľ ho pustiť za sokoliarom dole. Keďže hrad je na danom mieste dominantný, budeme sa snažiť zabezpečiť to tak, aby dravec preletel okolo veže a vlastne celej historickej stavby,“ priblížil Michal.

Natáčať takýmto spôsobom je vraj vo svete pomerne bežné. „Existujú napríklad zábery z rôznych mrakodrapov. Na Slovensku ide skôr o raritu. Je možné, že sme oficiálne prví, ktorí to u nás skúšajú, no nedovolím si to tvrdiť s istotou,“ podotkol riaditeľ. Keďže ich minikamera má veľmi kvalitné rozlíšenie, v budúcnosti chcú tento postup využívať aj na dokumentačné zábery pre rôzne organizácie či televízie.