Starú školu v Piešťanoch zbúrajú. Namiesto nej bude zeleň

Bývalú ôsmu základnú školu zrušili v roku 2004 pre nízky počet žiakov. Pre prázdnu budovu sa radnici odvtedy nepodarilo nájsť využitie. Objekt roky chátral. Lákal bezdomovcov a ľudí závislých od drog, po ktorých zostával neporiadok či injekčné striekačky. Niekoľkokrát tam horelo. Budovu lemuje množstvo úlomkov z vybitých okien.

VIDEO: V Piešťanoch zbúrajú schátranú budovu. Predtým to bola škola.

V pondelok mesto odovzdalo stavenisko firme, ktorý sa postará o búranie ruiny. „V prvom rade je to bezpečnostné riziko. Budova je vo veľmi zlom stave,“ zdôvodnil primátor Piešťan Peter Jančovič s tým, že za uplynulé tri roky tam hasiči likvidovali 17 požiarov. Rozpadnutá stavba stojí uprostred sídliska, na ktorom žije 4 670 obyvateľov.

Mesto uvažovalo o rôznych možnostiach, ako využiť prázdne priestory bývalej školy. Jednou z nich bolo zariadenie sociálnych služieb. Podľa primátora to vždy stroskotalo na reálnosti projektov alebo na financovaní. Samospráva ponúkla budovu aj na predaj vo verejnej obchodnej súťaži, no bez úspechu.

Oáza uprostred sídliska

Jančovič zdôraznil, že zbúranie rozpadnutej stavby sa dnes ukazuje ako najlepšia možnosť. „Budova každým rokom viac a viac chátrala. Ak by sme s tým dnes chceli niečo spraviť, bolo by to finančne nereálne,“ podotkol. Lokalita má naďalej slúžiť ako verejný priestor a má byť zelenou oázou uprostred sídliska.

Na celú investičnú akciu vrátane búrania nadzemnej časti a revitalizácie priestoru je vyčlenených 170-tisíc eur z mestského rozpočtu. „Z toho 89-tisíc eur pôjde na zbúranie samotnej budovy,“ priblížil Jančovič. Radnica je otvorená aj prípadnej humanizácii sídliskového vnútrobloku, ktorá by zohľadňovala želania a potreby miestnych.

Prvé dva týždne bude vysúťažená firma vypratávať priestory bývalej školy a zabezpečí oplotenie staveniska. „O dva až tri týždne, keď bude budova vyprataná, dôjde k jej samotnému strojovému zbúraniu,“ spresnil Michal Hrnčár zo spoločnosti Pemax Plus. Najhlučnejšie a najprašnejšie práce budú podľa neho trvať jeden až dva týždne.

Odpad následne vytriedia na zhodnotenie, zvyšok odvezú na skládku odpadu. Odstránené budú aj asfaltové plochy v areáli bývalej školy. Podľa harmonogramu majú práce trvať dva mesiace. Nadväzovať bude revitalizácia priestoru, teda jeho zazelenanie. Mesto, ktoré je vlastníkom pozemkov, sa pre túto časť chystá vyhlásiť súťaž.

Sklo, striekačky, požiare

Rozbitá budova obyvateľom sídliska chýbať nebude. Považujú ju za nebezpečnú a neestetickú. Je však podľa nich škoda, že sa pre ňu nenašlo žiadne využitie. Okrem zariadenia sociálnych služieb sa tam podľa miestnych hovorilo napríklad aj o kostolíku, keďže v najbližšom okolí žiadny nie je. Záujem o objekt mali vraj aj skauti či letecká škola.

„Ja som do tej školy chodila,“ povedala Mária (37), ktorá dohliadala na svoje dve deti na vedľajšom detskom ihrisku. Zbúranie bývalej základnej školy pre prvý stupeň považuje v súčasnosti za najlepšie riešenie. „Škoda, že sa budova nevyužila, kým bola zachovalá,“ dodala mamička.

Gabika (35), ktorá na sídlisku vyrastala, považuje sa nešťastné, že budovu nechali chátrať a areál je neoplotený. „Je tam množstvo skla a ostrých predmetov. Je to v tesnej blízkosti detského ihriska, v strede sídliska, kde je veľa detí,“ zdôraznila. Vie si predstaviť, že budova môže byť lákadlom pre staršie deti, aby ju preskúmali. No číha tam nebezpečenstvo.

Spomína striekačky, ktoré tam ostávajú po narkomanoch. „Budova viackrát vyhorela. Ktovie, nakoľko sú spevnené podložia, či sa tam niečo neprepadne alebo niečo na niekoho nespadne,“ spresnila. Myslí si, že ak by sa to bolo podchytilo hneď na začiatku, mohla tam byť napríklad škôlka. Uprostred sídliska by to bolo podľa nej ideálne.

Deti vyháňali

„Vždy, keď prišli voľby, bola to hlavná téma, ale nakoniec sa to neriešilo,“ podotkol Vladimír (42). Svoje dve deti vystríhal, aby sa niekdajšej škole vyhýbali. „Videl som tam však mladšie deti, 8– až 10-ročné. Chodia tam ničiť a rozbíjať to, čo tam zostalo. Pravidelne ich odtiaľ vyháňame,“ opísal. Sám cez areál v noci zámerne neprechádza. Nad tým, čo by mohlo starú školu nahradiť, sa nezamýšľal.

„Špatí to okolie, schádzajú sa tu tiež všelijaké skupiny ľudí. Rodičia sa boja púšťať deti von ako kedysi,“ vymenovala negatíva dôchodkyňa Anna (78). Na mieste bývalej školy si vie predstaviť odpočinkovú plochu v podobe parčíka, kde by sa mohli stretávať všetky vekové kategórie. Páčilo by sa jej aj komunitné centrum.

Školu uprostred sídliska otvorili v septembri v roku 1990, nastúpilo do nej 617 žiakov. Pre nízky počet žiakov bola ôsma základná škola vyradená zo siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 30. júna 2004.