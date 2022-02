Na košickej veterine zbierajú nevyužité lieky

Keďže nepoužité lieky nepatria do komunálneho odpadu, môžu ich občania priniesť do Univerzitnej lekárne na Komenského ulici 73 v Košiciach v čase od 10. do 14. hodiny.

Nielen lieky viazané na lekársky predpis, ale aj voľnopredajné, prípadne veterinárne lieky po vyradení z použitia patria medzi nebezpečný odpad a musia byť likvidované špecifickým spôsobom. Ak sa táto zásada nedodrží, môžu ich zložky kontaminovať pôdu alebo podzemné vody. Chemikálie uvoľnené z liekov pri ich nevhodnej likvidácii majú pri dlhodobej expozícii výrazný vplyv na zdravie ľudí a zvierat aj pri nízkych koncentráciách.

„Sme zelená univerzita, záleží nám na našom životnom prostredí a ako farmaceuti veľmi dobre vieme, čo všetko lieky obsahujú, ako sa dostávajú do životného prostredia a aký môže byť ich dlhodobý dopad na naše okolité prostredie. Obraciame sa preto nielen na našich študentov a zamestnancov, ale na všetkých obyvateľov mesta so žiadosťou, aby skontrolovali svoje domáce lekárničky, vyradili lieky, ktoré neužívajú alebo sú exspirované a priniesli ich do lekárne,“ vysvetľuje vedúca Katedry lekárenstva a sociálnej farmácie Monika Fedorová. „S našimi študentmi nebudeme lieky iba preberať, ale záujemcom aj poradíme, ako lieky do lekárne správne odovzdať a odpovieme na všetky otázky, ktoré nám položia,“ dodáva.

Odborníci odhadujú, že približne 8 až 10 percent účinných alebo iných látok z liekov alebo farmaceutických produktov, ktoré sa nachádzajú v životnom prostredí, pochádza z nesprávne zlikvidovaných liekov – spláchnutých do toalety, nalievaných do odtokov alebo inak nevhodne zlikvidovaných v domácom odpade.