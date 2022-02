Ekocharita nie je Eko charita

Jedno nesie názov Ekocharita Slovensko Slovensku so sídlom v Kežmarku a to druhé Eko charita východ so sídlom v Rozhanovciach.

Pozoruhodné je, že na zber šatstva používajú rovnako označené kontajnery.

Košická mestská časť Sídlisko KVP informovala na svojej sociálnej sieti, že na sídlisku už občania nenájdu kontajnery na šatstvo. Od októbra 2019 mala mestská časť štyri takéto kontajnery, dnes je tam iba jeden, umiestnený pred miestnym úradom. Ten odstránia k 1. marcu.

„Občianske združenie Eko charita východ, ktorá ich prevádzkovala, sa totiž rozhodla ich činnosť ukončiť vo všetkých mestských častiach, kde ich distribuovala, vrátane tej našej,“ informoval úrad s tým, že aktuálne hľadajú nové možnosti osadenia kontajnerov na šatstvo, ktoré sa na sídlisku osvedčili.

Podľa miestneho úradu bolo v roku 2020 vyzbieraných do štyroch kontajnerov šesť ton použitých textílií, odevov a obuvi. V roku 2021 boli kontajnery tri a vyzbieralo sa 3,2 tony. Vyzbierané šatstvo poputovalo na charitatívne účely a predaj, na recykláciu, ekologickú likvidáciu a finančné zhodnotenie, z ktorého výťažok sa použil na podporu slovenských neziskových charitatívnych organizácií.

Keďže v meste začali ubúdať kontajnery, ľudia sa začali obracať na združenie Ekocharita Slovensko Slovensku. Okrem toho chceli vedieť, kde má združenie kontajnery, či ako sa robí dodatočný zber v meste. Na situáciu reagovali na sociálnej sieti. „Týmto statusom chceme vyjadriť náš absolútny nesúhlas s akýmikoľvek zberovými aktivitami občianskeho združenia ‚Eko charita východ‘, ktorá s naším občianskym združením ‚Ekocharita Slovensko Slovensku‘ nemá žiadnu písomnú zmluvu na užívanie našich ochranných známok a našim písomným žiadostiam o zmenu názvu, aby nedochádzalo k zámene našich identít, nevyhovela,“ uvádzajú.

Ekocharita Slovensko Slovensku vykonáva zber z približne z 1 300 kontajnerov na západe Slovenska, hlavne v Bratislave a okolí, a s mestom Košice nemá a nikdy nemala žiadnu platnú zmluvu na zber použitého šatstva. Podľa ich vyjadrenia, v meste Košice a jeho okolí nikdy nemali umiestnené žiadne zberové kontajnery. „Mrzí nás, že si mestské časti v Košiciach neoverili správne identitu občianskeho združenia Eko charita východ, a boli tak uvedené do omylu. Bohužiaľ, sú rovnako do omylu uvedení aj obyvatelia Košíc a priľahlých obcí. Danú situáciu riešime, právne analyzujeme, a pripravujeme potrebné právne kroky,“ uviedli na záver.

Občianske združenie Eko charita východ malo stránku na sociálnej sieti, ktorá je momentálne nefunkčná. Zmluvu so združením má napríklad okrem viacerých košických mestských častí aj obec Rozhanovce zverejnenú na svojej webovej stránke. V nej sme našli kontakty na zástupcu občianskeho združenia Marcela Daduľáka. Spojiť sa s ním sa nám však nepodarilo.