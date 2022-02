Kvalita bioodpadu v Humennom sa zvýšila

Dagmar Krajníková z Technických služieb mesta Humenné uviedla, že od decembra 2021 do týchto dní (okrem Sídliska III, kde projekt funguje od januára 2021) rozdali do domácnosti 9 700 perforovaných košíkov a 318 nádob, z ktorých sa kuchynský odpad vyváža. Na sídliskách ostáva nájomníkom bytov odovzdať už iba stovku košíkov. „Teší nás nielen záujem Humenčanov separovať kuchynský odpad, ale aj ich miera zodpovednosti. Upozorňovali sme aj nálepkami na hnedých kontajneroch, že nemôžu vyhadzovať odpad v klasických umelohmotných či mikroténových vrecúškach. Dodržiavajú to, kvalita zloženia bioodpadu sa podstatne zlepšila," hovorí Krajníková.

Foto: mesto Humenné Humenné, odpad Triedením odpadu chcú v Humennom uvolniť skládky.

O separovanie sa minulý týždeň zaujímal aj primátor mesta Miloš Meričko, ktorého potešil aktuálny stav aj v zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. „Čísla znamenajú pozitívny ohlas. V roku 2021 sme vyviezli z nášho najväčšieho Sídliska III spolu viac ako 205 ton kuchynského odpadu. Aktuálne už separujú bioodpad všetky sídliská a za január 2022 sme v meste vyviezli viac než 41 ton,“ skonštatoval primátor.

Separovaním jednotlivých zložiek odpadu obce znižujú objem komunálneho odpadu a šetria prírodne zdroje. Cieľom triedenia odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky.

V súvislosti s mierou separácie sa odvíjajú aj poplatky za komunálny odpad. V meste Humenné sú jedny z najnižších na Slovensku a už tri roky sa ich výška nemenila. Michalovce i Vranov nad Topľou platia takmer 40 eur za osobu, Trebišov, Prešov či Bardejov necelých 30 eur. V Humennom platia za odvoz komunálneho odpadu len 19,49 eura.