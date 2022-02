Počet detí s covidom v Košiciach opäť stúpa

Na dvoch oddeleniach určených pre pacientov s týmto ochorením a na klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny je hospitalizovaných spolu 18 detí, stav dvoch z nich si vyžaduje kyslíkovú podporu. Taký vysoký počet pacientov s COVID-19 ešte nemali.

Podľa primárky Detského infekčného oddelenia DFN Dany Hudáčkovej pandémia vrcholí. „Aktuálne zaznamenávame vysoký počet pacientov. Pristúpiť sme museli i k otvoreniu reprofilizovaného oddelenia,“ uviedla.

Hospitalizované sú deti všetkých vekových kategórií. Väčšinou u nich ide podľa primárky o respiračné príznaky, bolesti na hrudníku a zápaly pľúc. V nemocnici sú aj deti, ktoré majú COVID-19 bez príznakov, ale iné pridružené diagnózy, napríklad neurologické či onkologické ochorenia. „Stavy sú vo všeobecnosti menej závažné v porovnaní s predošlými vlnami,“ doplnila Hudáčková. V skupine predškolákov sú najčastejšie zápaly hrdla a laryngitídy.

Podľa detskej infektologičky je dôležité nezľaknúť sa pozitívneho výsledku testu a v prípade teploty ju zrážať. Pri nádche je vhodné dbať na nosovú toaletu, podávať nosové kvapky, antihistaminiká a pri kašli lieky na kašeľ. „Prvým kontaktom pre dieťa s ťažkosťami zostáva obvodný pediater,“ konštatovala primárka.

Problémom je aj komplikovaný multisystémový zápalový syndróm (PIMS) po prekonaní ochorenia COVID-19. Takýchto detí, ktoré sa liečili v DFN, bolo doteraz 52.

Zlá epidemiologická situácia sa v týchto dňoch prejavuje aj na košických základných školách. Po poklese od začiatku februára sa začala opäť rapídne zhoršovať. Len na siedmich z celkovo 34 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta neevidujú k dnešku ani jeden prípad ochorenia COVID-19 u svojich žiakov alebo zamestnancov.

„Kým v uplynulom týždni bolo v karanténe 645 žiakov, v súčasnosti je ich už takmer 2 100, čo predstavuje 13 percent všetkých našich detí,“ hovorí vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.

Momentálne najhoršia situácia je na ZŠ Tomášikova, kde kvôli pozitívnym testom u 10 učiteľov musel celý II. stupeň tejto školy prejsť na dištančné vzdelávanie. Prezenčné vyučovanie na ZŠ Laca Novomeského momentálne funguje bez 28 pozitívnych žiakov a 5 pedagógov. Okrem toho do karantény spolu so žiakmi deviatych tried poputovali aj traja nezaočkovaní zamestnanci.

Desiatku pozitívnych zamestnancov a 29 žiakov evidovali v stredu aj na ZŠ Hroncova. Podobná nepriaznivá situácia je aj na ZŠ Trebišovská, 12, ZŠ Park Angelinum a ZŠ Kežmarská, 28.

V košických školách je momentálne v karanténe 125 tried, čo je 16 percent z ich celkového počtu. Doterajším negatívnym rekordom bolo koncom januára 195 tried, ktorých žiaci sa zo svojich tried museli nedobrovoľne presunúť k svojim počítačom, tabletom a mobilom na dištančné vzdelávanie.