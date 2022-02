Rodina muža zabitého medveďom: Odškodné od štátu je výsmechom

Dušan Mydliar (†57) zahynul minulé leto po tom, ako na neho nečakane zaútočil medveď. Zo smrti milovaného manžela, otca a starkého sa rodina dodnes nevie spamätať. Štát im vyplatil odškodné, no za život človeka je to podľa nich žalostne málo.

Tragédia sa odohrala vlani v polovici júna. Šelmu, ktorá na Dušana v Liptovskej Lúžnej zaútočila, spozorovali viacerí miestni už predtým. Na svoju obeť zaútočil mladý samec zhruba 1,5 kilometra od dediny. Nehybné telo muža našli v blízkosti potoka. „Hučí tam voda. Medveď zrejme cez ňu prechádzal a Dušana nepočul. Došlo k vzájomnému prekvapeniu a nečakanému stretu,“ povedal vtedy starosta obce Albín Husarčík.

Tento prípad je na Slovensku prvý, pri ktorom sa dokázalo, že človeka zabil medveď. Pre rodinu nebohého je jeho smrť obrovskou ranou. Do štyroch mesiacov od udalosti im štát vyplatil odškodné 22 700 eur, no táto suma je podľa nich, v porovnaní so životom človeka, hanebne nízka.

„Je to dvadsaťnásobok priemernej mzdy, plus náklady na pohreb,“ priblížila manželka zosnulého Anna Mydliarová. Peniaze dostala na účet, ako pozostalá, len ona. Jej dve dospelé dcéry nemali nárok na nič. Ak by živočích chránený štátom usmrtil otca maloletých detí, voči ktorým by mal vyživovaciu povinnosť, každému z takýchto potomkov by vyplatili tridsaťnásobok priemernej mzdy.

Manželka: Je to hanba

„Samozrejme, boli by sme radšej, keby žil. Žiadne peniaze nám ho nenahradia. Štát by však mal prevziať zodpovednosť za konanie zvieraťa, ktoré chráni,“ mieni nešťastná vdova. Pri slovách o manželovi nevie zadržať slzy. „Všetci ho poznali ako šikovného majstra – murára či maliara. Tú smiešnu sumu, ktorú nám dali, by zarobil skôr ako za dva roky,“ hovorí rozrušene.

„Chceme poukázať najmä na necitlivosť ministerstva. Doteraz nás nijako nekontaktovalo, neprejavilo sústrasť listom, telefonicky či osobne,“ poznamenala. Hodnota zvieraťa je podľa nej na Slovensku vyššia ako cena človeka. „Je to hanba. Nemám silu riešiť to, no okolie nás povzbudzuje, aby sme to tak nenechali. Okrem toho, takáto tragédia sa môže zopakovať. Veď za domami sa nám tu stále potulujú medvede,“ tvrdí. S manželom vraj radi chodievali do lesa, no od jeho smrti do hôr nevkročila. „Mám psychickú traumu,“ podotkla.

Vzápätí zopakovala, že odškodné od štátu považuje za výsmech. „S naším právnikom sme v decembri podali žalobu,“ pokračovala vdova. Objasnila, že žiada nemajetkovú ujmu 30-tisíc eur pre seba a po 15-tisíc pre svoje deti.

„Nemôžem spávať. Stále mám pred očami, ako manžel vyzeral po tom útoku. Mal hrozné zranenia, medveď ho nezasiahol iba jednorazovo labou. Pohadzoval si ho, kým ho nezabil. Strašne ma to ubíja,“ povedala so zlomeným hlasom. Dve dospelé dcéry a malé vnúčatá boli na jej muža tiež veľmi naviazané. „Vždy im bol naporúdzi, chýba im,“ doplnila.

Foto: archív rodiny Mydliarovci Dušan svojej manželke, dcéram a vnúčatám veľmi chýba.

Medveďa nevedia nájsť

„Je to pre nás ťažké,“ potvrdila smutne jej dcéra Barbora Sojáková. „Ministerstvo zaujalo taký postoj, že o veci s nami vôbec nekomunikovalo. Zrejme neberú do úvahy, že ľuďom niečo takéto spôsobí veľkú psychickú traumu,“ hovorí. Pripomenula, že na jej otca boli zvyknuté aj vnúčatá. „Moje päťročné dvojičky sa s ním vídali denne. Vnímajú, že tu už nie je. Trpíme,“ povedala.

Mrzí ju, že nie je ani žiadna snaha medveďa – zabijaka vypátrať. Ďalej sa teda niekde potuluje. „Sme z toho šokovaní. K dispozícii mali jeho trus aj chlpy, no vzorky DNA sa vraj znehodnotili. Nechápem, ako je to vôbec možné, lebo ich mali dosť,“ vraví. V súvislosti so žalobou, ktorú s mamou podali, zatiaľ podľa nej nie je nič nové. „Ministerstvo tvrdí, že ide o komplikovaný prípad a kvôli tomu požiadalo o predĺženie lehoty na vyjadrenie,“ dodala dcéra obete.

Právny zástupca rodiny Michal Brož ozrejmil, že žalobu podali proti ministerstvu životného prostredia a Okresnému úradu Ružomberok ako orgánom konajúcim v mene štátu. „Žalujeme o ochranu osobnosti s náhradou nemajetkovej ujmy. Predtým sme obidve inštitúcie vyzvali na dohodu. Reagoval iba okresný úrad s tým, že nemajetkovú ujmu neuhradia,“ povedal advokát. Po podaní žaloby sa vraj ministerstvo vyjadrilo, že s ňou nesúhlasia.

„K tomu som podal vyjadrenie aj ja a teraz by ho mal Okresný súd v Ružomberku zaslať žalovaným. Následne, po ich ďalšej odpovedi, by mal byť vytýčený termín pojednávania,“ doplnil Brož.

Peniaze podľa zákona

„Ministerstvo životného prostredia vyjadrilo ľútosť zo smrti 57-ročného muža v obci Liptovská Lúžna, ktorý sa v júni minulého roka stal obeťou útoku medveďa,“ reagovalo tlačové oddelenie rezortu. Potvrdilo, že za ostatných viac ako sto rokov ide o prvý prípad smrteľného útoku medveďa na človeka. Nič podobné nezaznamenali ani v súvislosti s vlkom dravým.

Rezort poukázal na to, že celý proces odškodnenia, tiež jeho výšku, spracovával Okresný úrad v Ružomberku, ktorý patrí pod ministerstvo vnútra. Výšku odškodnenia upravuje zákon o ochrane prírody a krajiny. Podľa tejto právnej úpravy sa poskytuje jednorazové odškodnenie manželke usmrteného medveďom a každému jeho maloletému dieťaťu, voči ktorému mal usmrtený vyživovaciu povinnosť.

Pozostalej maloletej osobe vo výške tridsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza tomu, v ktorom vznikla škoda. Ostatným pozostalým (manželke) vo výške dvadsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy. V prípade usmrtenia maloletého dieťaťa patrí jednorazové odškodnenie každému z rodičov.

„Aj toto ustanovenie zákona ukazuje, ako predchádzajúce vlády pristupovali k tvorbe legislatívy. Ministerstvo životného prostredia si uvedomuje, že žiadne peniaze nedokážu nahradiť ľudský život,“ uzavrel odbor komunikácie.