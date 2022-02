Košický kraj pomohol 49 chlapcom zo sirotinca v Ľvove

Sú to veľmi smutné príbehy a ľudia a inštitúcie sa snažia čo najviac pomáhať.

„Po hodinách príprav sa nám podarilo previezť do bezpečia 49 chlapcov zo sirotinca v ukrajinskom Ľvove. Najmladší Iľja má len 6 rokov. V sirotinci strávil približne dva dni a po vypuknutí vojny musel svoju krajinu opustiť spolu s ďalšími chlapcami. Počúvam tie príbehy s veľmi ťažkým srdcom…,“ napísal na sociálnej sieti predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Ľvov je od slovenských hraníc vzdialený približne 250 kilometrov.

Župa chystala prevoz detí spolu so zmluvným autobusovým dopravcom kraja Eurobusom už od piatka večera. Pôvodne mali do Vyšného Nemeckého doraziť už v sobotu večer, no napokon prekročili štátnu hranicu až v nedeľu nadránom. Celú noc ich čakal autobus s jedlom aj materiálnou pomocou. Na ceste za bezpečím zdržala deti administratíva na hraniciach, keďže ide o vojnových utečencov, ktorí cestovali bez prítomnosti zákonného zástupcu či saleziánov. Tí museli ostať na Ukrajine pre stanné právo.

Aktuálne sú chlapci v bezpečí v Dome mamy Margity v Drienici. „Ďakujem saleziánom, že sa o nich postarajú v najbližších dňoch,“ uviedol Trnka. V ubytovacích priestoroch v Drienici dostali siroty aj polosiroty z Ľvova základné potreby aj čas na oddych či aklimatizáciu. Neskôr by si mali chlapci nájsť dočasný domov u rodín v Košiciach, Prešove a ich okolí, ktoré majú priestory na prijatie chlapcov po dvojiciach. <PE>