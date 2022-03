Vojna na chorých neberie ohľad, nemajú pomoc ani lieky

„Môj manžel a môj otec ostali doma. Je vojna. A ja som skončila v nemocnici, pretože som sa cítila veľmi zle,“ rozpráva so slzami v očiach Oľga, ktorá skončila na život zachraňujúcom kyslíku a antibiotikách pre zhoršenie ochorenia, ktoré patrí medzí závažné, raritné a nevyliečiteľné choroby.

„Ide o ochorenie na celý život, v minulosti, ešte nie tak dávno, ľudia trpiaci cystickou fibrózou zomierali v pomerne mladom veku. Bez odborného lekárskeho dohľadu, bez liekov a liečby, môžu byť následky fatálne, pacient s CF nemá šancu bez zdravotnej starostlivosti,“ hovorí pneumologička Lenka Kopčová. O Oľgu Savitskú sa stará už niekoľko dní v nemocnici, v Centre cystickej fibrózy pre dospelých, ktoré sa nachádza na Klinike pneumológie a ftizeológie na Rastislavovej ulici. „Oľgu sme najskôr vyšetrili, ale keďže sa jej stav v dôsledku situácie zhoršil, prijali sme ju na hospitalizáciu. Jej liečba u nás potrvá zhruba desať dní, dostáva kyslík prostredníctvom kyslíkového prístroja, ktorý jej pomáha dýchať, antibiotiká, plus komplexnú podpornú liečbu potrebnú pre pacienta s CF a tiež nutričnú intravenóznu podporu, dychovú fyzioterapiu,“ hovorí primárka kliniky Lenka Kopčová.

zväčšiť Foto: Archív O. Savitskej savitska Oľga Savitska a pneumologička Lenka Kopčová.

Manžel sa bojí o mňa, ja o neho

Vojna neberie ohľad ani na ľudí s vážnymi ochoreniami, ktorí potrebujú byť v pravidelnom kontakte s lekárom, aby sa ich zdravotný stav nezhoršil. Oľga Savitska pochádza z Ivano-Frankivska, mesta, ktoré leží približne 250 km od hraníc so Slovenskom. Patrí medzi najzápadnejšie mestá Ukrajiny, ktoré ostreľujú ruské vojská. „Voláme si s manželom každých päť minút. Veľmi sa o mňa bojí, ako mi je… a ja sa bojím oňho. Teraz bojuje vo vojne, stal sa s neho vojak. Som úplne šokovaná a ľudia na Ukrajine sú tiež šokovaní, nikdy v živote by nikomu z nás nenapadlo, že sa niečo také hrozné môže stať. Nevieme, čo máme robiť. Deti a pacienti s cystickou fibrózou… nemajú žiadne lieky, dochádzajú potraviny, je to strašné,“ hovorí mladá žena.

Jej život sa nateraz obmedzil na nemocničnú izbu, telefón a videá, ktoré si pozerá. „Naše mestá Kyjev, Charkov a iné sú bombardované, každú chvíľu bomby a bomby. Pozerám to na videách. Len bomby a bomby, je to hrôzostrašné. Ľudia zomierajú," vzdychne si.

Pomáha podobne chorým

Oľga Savitska doma pracuje pre charitatívnu organizáciu, ktorá sa stará o deti a dospelých s cystickou fibrózou. „Na Ukrajine pomáham ľuďom s tou istou chorobou, akú mám. Pomáham zaobstarať lieky, prístroje, nové medicínske možnosti všetko, čo potrebujú pri liečbe. A tiež pomáhame rodinám ľahšie zvládať situáciu, ktorú spôsobuje toto závažné nevyliečiteľné ochorenie,“ hovorí. Pri rozhovore zisťujeme, že aj ona spolupracuje na projekte medzinárodnej cezhraničnej spolupráce, vďaka ktorej nemocnica pred pár mesiacmi získala nové moderné prístroje pre pacientov s cystickou fibrózou.

Ich dom v Ivano-Frankivsku ešte stojí, ale mnohé iné už nie. „Chcem sa vrátiť na Ukrajinu, keď sa vojna skončí. A keď sa mi zlepší zdravotný stav a budem sa cítiť lepšie, pôjdem si pozrieť Košice,“ teší sa mladá žena, ktorá trpí nielen chorobou, ale aj strachom, ale stále má nezlomnú vieru vo svoju krajinu a krajanov. „Myslím si, že vojna sa skončí skoro. My Ukrajinci sme veľmi silní ľudia, veľmi hrdí.“

Cystická fibróza je závažné dedičné ochorenie, ktoré sa prejavuje od útleho veku. „Deti, ktoré sa s takýmto ochorením narodia, sa nazývajú slané deti, majú totiž veľmi slaný pot. V minulosti tak pôrodné babice vedeli okamžite zistiť, že dieťa nemá šancu na prežitie. Dôvodom je, že vylučovacie žľazy vylučujú veľmi hustý sekrét, ktorý sa hromadí napr. v pľúcach a spôsobuje problémy s dýchaním. Sekrét sa však môže hromadiť aj v pankrease, pankreatických vývodoch, aj v črevách,“ vysvetľuje prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie Pavol Joppa.

Ochorenie sa prejaví obvykle už v detskom veku. Vo všetkých vekových kategóriách sa najčastejšie objavujú opakované infekcie dýchacích ciest vrátane zápalov pľúc, problémy vyplývajúce z nedostatočnej funkcie pečene, pankreasu, neskôr poruchy plodnosti.

