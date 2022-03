Stromy zadarmo Brezňanov nadchli, žiadajú o ne stovky ľudí

Nová výzva s názvom Strom do domu, ktorú spustila breznianska samospráva, sa stretla s veľkým záujmom. Hneď v prvý deň po zverejnení možnosti žiadať o drevinu, ktorú si vysadia na svojom pozemku, zareagovalo zhruba dvesto miestnych.

Brezno každoročne vysádza množstvo stromov a púšťa sa do takzvaných zelených projektov, ktoré majú zmierniť dopady globálneho otepľovania. Takisto zlepšiť mikroklimatické podmienky na lokálnej úrovni. Cieľom je vytvoriť nielen estetickejšie, ale najmä zdravšie mestské prostredie. Aj preto teraz prišla samospráva s novinkou, ktorá to má celé ešte posilniť.

„Keďže stromov nikdy nie je dosť, prostredníctvom našej neziskovej organizácie Brezno pre občanov sme spustili novú výzvu Strom do domu. Určená je pre našich obyvateľov v rodinných domoch. Spoločne tak môžeme zvýšiť podiel zelene v našom meste a prispieť k zlepšeniu klímy,“ povedal primátor Brezna Tomáš Abel. Zároveň objasnil, že ak má niekto záujem o svoj strom, ktorý zafinancuje samospráva, stačí vypísať dotazník s údajmi, aby ich zástupcovia mesta mohli kontaktovať. Vyplniť ho môžu elektronicky alebo osobne na mestskom úrade.

V ponuke je osem druhov ovocných stromov rôznych odrôd. Sú to jabloň, hruška, čerešňa, višňa, slivka, marhuľa, broskyňa a orech. Ak by si ale niekto myslel, že „objednávky“ sú neobmedzené, mýli sa. „Prosíme, aby ste zvolili iba jeden strom. Spolu s ním dostanete aj stručný manuál výsadby s inštrukciami, ako sa o svoj prírastok v záhrade starať,“ odkázal primátor Brezňanom. „Ak prejavíte záujem skrášliť si takto záhradu, strom si môžete vyzdvihnúť v areáli technických služieb,“ vysvetlil.

Výzva potrvá do 21. marca. Už v prvý deň po jej spustení na ňu reagovalo, podľa Abela, zhruba dvesto žiadateľov. Kapacita zásob nie je stanovená na určité číslo. „Objednáme toľko stromov, koľko ľudí sa prihlási,“ podotkol s tým, že vzhľadom na to ešte nepoznajú ani sumu, ktorú do tohto projektu investujú. Peniaze budú čerpať z vlastných zdrojov. „V rámci rozpočtu mesta máme fond určený len na zeleň. V súvislosti s takýmito aktivitami tam je dostatok prostriedkov,“ tvrdí.

V rámci výzvy Strom do domu v Brezne nemajú žiadny limit. „Je jedno, či sa prihlási dvesto alebo päťsto ľudí, rozdáme ich všetkým záujemcom. Počet neriešime,“ poznamenal primátor. Doplnil ale, že v meste sa nachádza deväťsto rodinných domov, takže toto číslo je vlastne maximum.

Mnohí miestni hodnotia túto novinku ako skvelý nápad. „Toto je veľké gesto a múdra vec, ktorú budú chváliť generácie. Tešil by sa z toho aj otec slovenského a európskeho lesníctva Jozef Dekrét Matejovie z Čierneho Balogu,“ reagoval Pavol. „Super akcia, klobúk dole,“ doplnil Ľubomír.