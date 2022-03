Českí vojaci pri Liptovskom Mikuláši postavili tábor pre 400 utečencov

Českí vojaci už pri Liptovskom Mikuláši na Slovensku postavili tábor pre 400 utečencov. Prevádzkovať ho budú najmenej mesiac. Česká armáda to uviedla na svojom twitteri. Stovka vojakov k nám odišla v pondelok, so sebou viezla stany a ďalší nevyhnutný materiál.

„Na slovenskú žiadosť sme postavili pri Liptovskom Mikuláši humanitárny tábor pre 400 utečencov z Ukrajiny. Priviezli sme stany a potrebné zázemie. Budeme ho prevádzkovať minimálne mesiac,“ uviedla armáda.

Na Slovensko v pondelok vyšli logistici z Pardubíc a Lipníka nad Bečvou. Na mieste teraz pôsobia v rámci spoločného cvičenia. Väčšina vojakov sa následne domov vráti a s prevádzkou tábora bude pomáhať asi dvadsiatka príslušníkov českej armády.

Slovenská aj česká vláda už ich pôsobenie v počte až 50 vojakov schválili, dnes vyslanie odsúhlasil branný výbor českej Snemovne. A to v rámci mandátu pre až 650 vojakov, z ktorých väčšina bude na Slovensku pôsobiť pri mnohonárodnej jednotke Severoatlantickej aliancie. Okrem Česka a Slovenska sa do nej zapojí aj Nemecko, Poľsko, Holandsko, Slovinsko a Spojené štáty. NATO jej zriadením reaguje na ruskú agresiu na Ukrajine. Podobné jednotky vzniknú aj v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Vyslanie českých vojakov pre humanitárnu aj aliančnú misiu musí ešte schváliť obe komory Parlamentu.

Česká republika zároveň na pomoc svojmu východnému susedovi pri zvládaní migrácie Ukrajincov utekajúcich pred vojnou poslala policajtov. Podľa podpredsedu Snemovne Jana Bartoška (KDU-ČSL) by Česko tiež malo Slovensku ponúknuť české gripeny na stráženie vzdušného priestoru do doby, než dostane moderné stíhacie stroje z USA. Povedal to na dnešnej bezpečnostnej konferencii na Pražskom hrade. Pôsobenie lietadiel na území druhého štátu umožňuje zmluva, ktorú Česká republika a Slovensko už predtým uzavreli.