Pokojnejšie v Košiciach, ukrajinské deti sú už v školách

Najväčší nápor majú dobrovoľníci vždy v noci, keď prijímajú aj sto prichádzajúcich za hodinu. Za posledných 24 hodín prišlo do Košíc 2 513 ľudí.

Počas víkendu na parkovisku pred úradom práce na Staničnom námestí pribudlo ďalších 24 kontajnerov na dočasné ubytovanie utečencov. V rámci druhej etapy inštalácie sa kapacita humanitárneho centra zdvojnásobila. Pred budovou železničnej stanice zasa postavili veľkokapacitný stan. Bude slúžiť na triáž utečencov prichádzajúcich do Košíc podľa cieľa ich cesty. Systém triedenia odľahčí situáciu vo vestibule železničnej stanice, kde sa zdržiavali.

Mesto Košice ako zriaďovateľ základných a materských škôl v meste vytvorilo podmienky na začlenenie ukrajinských detí do vyučovacieho procesu. Košické školy zatiaľ prijali 97 detí do 17 základných škôl a 10 deti do ôsmich materských škôlok. Spoločnosť Soficreo s partnermi Studio Echt a Tuochit4IT vytvorila portál www.schooltogo.online. Na ňom prebieha vzdelávanie detí prostredníctvom platformy Teemea. Určená je školopovinným deťom, ich rodičom a ukrajinským učiteľom, ktorí prišli na naše územie. Cieľom je, aby každé ukrajinské školopovinné dieťa malo svojho on-line učiteľa hovoriaceho po ukrajinsky a spolužiakov, s ktorými sa nebude cítiť osamotené.

Primátor mesta Jaroslav Polaček v pondelok tiež informoval, že do Košíc príde z portugalského Figuera da Foz autobus po 45 ľudí, ktorí chcú ísť do Portugalska.

Župan Rastislav Trnka predstavuje rezervačný systém Košického samosprávneho kraja.

Ubytovanie vojnových utečencov je aj vďaka Košickému samosprávnemu kraju jednoduchšie. Do prevádzky spustili župný rezervačný systém. „Prichádzajúci už na stanici v krajskom infopointe získajú informáciu o voľných ubytovacích kapacitách, dobrovoľníci im dokážu vytvoriť on-line rezerváciu priamo v cieľovom zariadení. Kraj spustil aj informačný web www.ukrajinaksk.sk.

„Rezervačný systém uľahčí a urýchli logistiku. Napríklad, ak treba ubytovať rodinu, ktorá potrebuje v blízkosti zdravotnícke zariadenie, alebo potrebujú bezbariérový prístup, alebo majú so sebou dokonca domáceho miláčika – na základe takýchto požiadaviek im systém s asistenciou dobrovoľníka ponúkne adekvátne zariadenie a pri odsúhlasení im aj rezervuje potrebný počet miest,“ povedal predseda kraja Rastislav Trnka.

K pondelku prevádzkoval kraj núdzové ubytovanie v 23 stredoškol­ských internátoch, turistických ubytovniach, telocvičniach krajských stredných škôl či v priestoroch školy v prírode po celom kraji. Aktuálne je k dispozícii kapacita viac ako 1 100 miest, z toho obsadených je 723. Od soboty 5. marca prenocovalo v župných zariadeniach núdzového bývania dokopy už 2 766 ľudí.