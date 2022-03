Na Liptove naháňa strach puma

Kurióznu udalosť nahlásili v utorok ráno liptovskomiku­lášskej mestskej polícii. Pri rannej prechádzke so psom videl jeden z miestnych, v blízkosti mestskej časti Vitálišoviec, čiernu mačkovitú šelmu.

„Jeho pes sa správal zvláštne a nezvyčajne vrčal. Obzrel sa preto smerom, na ktorý sa zviera sústredilo a na blízkom kopci zbadal šelmu. Identifikoval ju ako čiernu pumu alebo jaguára,“ priblížila hovorkyňa samosprávy Viktória Čapčíková. „Prosíme obyvateľov okolitých mestských častí, aby sa do odchytu zvieraťa pohybovali výlučne v obytných zónach,“ uviedla.

O potenciálnom nebezpečenstve informovala mestská polícia prostredníctvom rozhlasu. Vyrozumeli tiež kompetentné orgány, ktoré by mali prijať ďalšie opatrenia – odchytový tím Štátnej ochrany prírody (ŠOP) a riaditeľa Tatranského národného parku (TANAP). Zároveň u majiteľa blízkej kontaktnej zoo zistili, že v nej nechýba žiadne zviera. Informovali aj štátnu políciu či starostov okolitých obcí, aby informovali svoje poľovné združenia a ich členov.

„Obyvateľov sme na pohyb šelmy upozornili aj prostredníctvom sociálnych sietí. Miesto jej posledného zhliadnutia pri Vitálišovciach momentálne monitorujú dve hliadky mestskej polície,“ doplnila Čapčíková. Zopakovala, že teraz musia konať a prijať ďalšie opatrenia kompetentné orgány, ktoré už o situácii oboznámili.

Majiteľ liptovskej kontaktnej zoo Jaroslav Kompiš Pravde potvrdil, že im nechýba žiadne zvieratko. „Máme 24-hodinovú službu pod kamerami, také niečo by sme si určite všimli,“ reagoval.

Michal Haring zo Zásahového tímu ŠOP nám vysvetlil, že exotické zvieratá neodchytávajú. Špecializovaní sú na medveďa hnedého, takže týmto prípadom sa ani nezaoberajú.

Riaditeľ TANAP-u Pavol Majko hovorí, že o prípade vedia. Od rána sa však nič nezmenilo a šelmu odvtedy nikto nevidel. „Už vlani v decembri nám v inej časti Liptova, v oblasti obce Svätý Kríž, oznámili, že videli čiernu šelmu. Zahliadli ju z auta pri benzínovej pumpe. Vzali sme to na vedomie, no keďže sa to viac neopakovalo, považovali sme to za akýsi prelud,“ povedal riaditeľ. Aktuálne hlásenie však podľa neho netreba brať na ľahkú váhu. „Môže ísť síce aj o omyl – z diaľky človek kadečo vidí inak. No ak naozaj ide o šelmu, môže spôsobiť zranenia so smrteľnými následkami. Určite by som sa k nej nepribližoval,“ podčiarkol. Zatúlaná puma vraj môže súvisieť aj so sprísnením legislatívy na chov zvierat. „Ak to mal niekto nejako pokútne v záhrade, nelegálne, mohol sa toho zbaviť vypustením. Alebo zviera ušlo nejakému legálnemu majiteľovi či zoo kútiku,“ poznamenal.

Hovorca Národnej zoo Bojnice Pavel Procner si netrúfa odhadnúť, odkiaľ toto zviera ušlo. „No môže ísť o exemplár z nelegálnej držby, alebo blízkych kontaktných zoo,“ mieni. Vraví, že doteraz nikto jednoznačne neidentifikoval, či v tomto prípade ide o pumu alebo leoparda. „To by bol dosť veľký problém, lebo leopard je schopný v našich lesoch úplne v pohode prezimovať. Nebezpečenstvo tak nepredstavuje len pre ľudí, ale tiež pre zvieratá žijúce v našej prírode. Je totiž dobrý lovec, takže sú pre neho živou potravou,“ objasnil. Pokračoval, že tieto šelmy sú veľmi plaché a ťažko sa odchytávajú. „Naša zoo má záchytné centrum, no zatiaľ nás nekontaktovala ŠOP ani nikto iný. Do pomoci by sme sa určite zapojili. Momentálne však neviem, ako by to prebiehalo,“ uzavrel Procner.