DPB nakúpi nové električky, prvých 20 má prísť do konca roka 2023

Dopravný podnik Bratislava (DPB) podpísal rámcovú zmluvu na nákup nových jednosmerných električiek. V najbližších dňoch by mal mestský dopravca zadať výrobcovi objednávku na prvých 20 z nich. Dodané by mali byť do konca roka 2023. TASR o tom informoval hovorca DPB Martin Chlebovec. Obnova vozového parku súvisí aj s predĺžením električkovej trate v Petržalke.