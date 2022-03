Župný rezervačný systém ubytuje Ukrajincov aj v súkromí

Rezervačný systém Košického samosprávneho kraja sa rozrástol o ďalšiu funkciu. Doposiaľ mohli dobrovoľníci ponúkať vojnovým utečencom dočasný pobyt len v niektorom z 25 zariadení núdzového bývania, ktoré zriadila župa. Po novom do systému pribudlo aj ubytovanie v súkromí.

Každý, kto chce vojnovým utečencom ponúknuť dočasné ubytovanie vo svojej nehnuteľnosti, môže registrovať svoje kapacity prostredníctvom formulára zverejneného na webe ukrajinaksk.sk.

Súkromné osoby, ale aj podnikatelia, ktorí majú k dispozícii voľnú nehnuteľnosť, ju môžu pridať prostredníctvom formulára do systému a takto svoje ubytovanie zaregistrovať. „V tomto formulári je potrebné uviesť lokalitu, v ktorej sa ponúkané ubytovanie nachádza, lôžkovú kapacitu nehnuteľnosti, prípadne špecifickú možnosť ubytovania ľudí so zdravotným postihnutím, zvieraťom, ľudí s autom či dokonca viac rodín naraz. Keďže chceme garantovať serióznosť ponúk, aktuálne nastavujeme overovací proces, aby bola zaručená ich spoľahlivosť,“ povedal predseda kraja Rastislav Trnka.

Keď záujemca prihlási do systému svoje ubytovanie, poverený personál preverí vlastníctvo nehnuteľnosti na katastri. Následne priamo v teréne preverí aj podmienky ubytovania a dohodne podrobnosti – napríklad či pôjde o krátkodobé alebo dlhodobé ubytovanie. Každý, kto prejaví záujem ubytovať utečencov a zaregistruje svoju nehnuteľnosť, dostane spätnú väzbu do 48 hodín.

Župa spustila Rezervačný systém KSK v polovici marca. Prístup v celom kraji doň majú dobrovoľníci, ktorí pracujú s ľuďmi prichádzajúcimi z Ukrajiny. Priamo na hraniciach, v hotspotoch či infopointoch dokážu vojnovým utečencom vytvoriť on-line rezerváciu v niektorom zo zariadení núdzového bývania. Vyhovejú aj špecifickým požiadavkám ako je ubytovanie v blízkosti zdravotníckeho zariadenia či ubytovanie s bezbariérovým prístupom alebo domácim miláčikom. Vďaka centrálnemu rezervačnému systému majú dobrovoľníci k dispozícii vždy aktuálny prehľad o voľných kapacitách – či už ide o krátkodobý nocľah alebo dlhodobejší pobyt. Krajský systém výrazne zjednodušil logistiku ubytovania.

„Nový rezervačný systém, ktorý máme spustený pod Košickým samosprávnym krajom, neuveriteľne uľahčil prácu všetkých dobrovoľníkov. Predtým nám trvalo vybaviť jednu ukrajinskú rodinu minimálne 15 minút, kým dobrovoľník obtelefonoval ubytovacie zariadenia, no teraz je to vlastne iba jeden klik. Zatiaľ všetko funguje v poriadku, nikoho nám sem nevrátili, že by sa neubytoval. Na každej rodine vieme takto ušetriť približne 14 minút, ktoré vieme venovať ďalším ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc,“ povedala predsedníčka Dobrovoľníckeho centra Košického kraja Miroslava Langerová.

K utorku 22. marca prevádzkoval Košický samosprávny kraj núdzové ubytovanie v 25 stredoškol­ských internátoch, turistických ubytovniach, telocvičniach krajských stredných škôl či v priestoroch školy v prírode po celom kraji. Aktuálne je k dispozícii kapacita viac ako 1 286 miest. Od soboty 5. marca prenocovalo v župných zariadeniach núdzového bývania dokopy už 3 159 ľudí.