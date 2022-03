Sochu sovietskeho vojaka v Bošáci postriekali na žlto-modro

Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, neznámy páchateľ v bošáckej časti Grúň sochu vojaka so samopalom pomaľoval od pol pása smerom hore žltou a modrou farbou. Na spodnej časti pamiatky napísal nápis modrou farbou ukrajinskou azbukou.

„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Nové Mesto nad Váhom začal trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci. Polícia žiada prípadných svedkov o pomoc. Ak videli od 22. marca od 8.30 h do 23. marca do 18.00 h pohybovať sa v okolí pamätníka podozrivú osobu, môžu to oznámiť na najbližšom útvare Policajného zboru, prípadne na bezplatnom telefónnom čísle 158,“ doplnila Kuzmová.