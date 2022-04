Unikátna zážitková expozícia v Barbakane vracia ľudí do stredoveku

Zážitkovú expozíciu turzovsko-fuggerovskej spoločnosti sprístupnili symbolicky v deň, kedy je datovaný jej vznik – teda 16. marca. Samozrejme, vtedy sa písal rok 1495. Novinka predstavuje banícku históriu Banskej Bystrice, jej okolitých miest a obcí. Približuje najmä slávne časy Medeného hámra, ktorý bol na prelome 15. až 16. storočia najväčším obchodným podnikom.

VIDEO: Virtuálna prechádzka v zážitkovej expozícii v priestoroch hradu Barbakan.

Moderným spôsobom zobrazené dejiny ponúkajú slovenským či zahraničným turistom virtuálnu realitu, živé obrazy, mobily sprevádzajúce ľudí po celej expozícii aj informácie o medi podávané pútavým výkladom v slovenskom, nemeckom či anglickom jazyku. Návštevník sa v jednej chvíli dostane do areálu legendárneho závodu na výrobu medených produktov, kde kedysi stálo až 28 budov. Žiaľ, väčšina z nich už zanikla, pričom sa zachovalo len torzo niekoľkých objektov. Ide však o významné technické pamiatky.

Počas virtuálnej „prechádzky“ sme sa teda ocitli v uličkách Medeného hámra pred päťsto rokmi. Čiže v dobe, keď to tam vyzeralo úplne inak ako v súčasnosti. Potom sme vošli dverami do miestnosti, z ktorej sme sa dostali k vodnému náhonu. Ten dostával do pohybu ďalšie stroje. Pokračovali sme do priestorov s dvomi vyhňami a mechmi, ktoré tiež poháňalo vodné koleso. Celé to vzbudzovalo dojem, že sme zrazu uprostred deja, ktorý sa odohrával pred niekoľkými storočiami.

Neskôr sme sa dostali k živým obrazom so štyrmi predstaviteľmi jednotlivých etáp vývoja baníctva v okolí mesta pod Urpínom. Postupne sa nám z nich prihovorili baník z doby bronzovej, prvý banskobystrický richtár Ondrej či samotní obchodníci Ján Turzo a Jakob Fugger.

Táto interaktívna zážitková expozícia je otvorená denne od desiatej do osemnástej hodiny. Už v prvých dňoch prilákala množstvo záujemcov, ktorí si pochvaľovali zrozumiteľný výklad histórie pútavou formou. Spoznali dôležité osobnosti konkrétnej doby a dozvedeli sa, ako sa stal Fugger najbohatším človekom sveta. Ale aj to, čo znamenala pre ľudí meď a ako ju používali od praveku až po súčasnosť.

Banskobystrický primátor Ján Nosko vysvetlil, že aktivity smerujúce k vytvoreniu expozície v Barbakane odštartovala samospráva pred dvomi rokmi. Je rád, že vďaka kreativite šikovných ľudí môžu ponúknuť takýto jedinečný kultúrno-zážitkový unikát. „Nadväzuje na spoluprácu s našimi partnermi z Nemecka, Rakúska a Talianska na medzinárodnom projekte Európska fuggerovská cesta. Cieľom je pripomenúť si spoločnú históriu a podporiť rozvoj cestovného ruchu,“ povedal Nosko. Dúfa, že modernou technológiou sa im podarí pritiahnuť mladšiu generáciu nielen zo Slovenska. „A vzbudiť v nej záujem o bohaté a krásne dejiny nášho mesta aj okolia,“ doplnil.

Celkové náklady tohto projektu, vrátane technického vybavenia, obsahu, rekonštrukčných prác, maľovania či elektroinštalácie, sa vyšplhali na 135-tisíc eur. Z rozpočtu mesta na to vyčlenili 91-tisíc eur. Zvyšnú časť poskytli rezort dopravy a Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko. Jej výkonný riaditeľ Jiří Pěč podčiarkol, že ide o významnú atrakciu regiónu. „Takáto forma expozície patrí medzi populárne a obľúbené. Verím, že situácia nám umožní sprostredkovať zážitky aj zahraničným návštevníkom,“ doplnil.