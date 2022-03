V Nitre sa rodí koalícia v župných voľbách

Kandidáti na nitrianskeho župana Daniel Balko (Spolu, Demokratická strana, Šanca a ODS - Občianski demokrati Slovenska) a Martina Holečková (KDH) chcú postupovať do jesenných zdvojených volieb spoločne. S ostatnými stredopravými politickými stranami by radi vytvorili širokú koalíciu.

Kandidáti na nitrianskeho župana Daniel Balko (Spolu, Demokratická strana, Šanca a ODS - Občianski demokrati Slovenska) a Martina Holečková (KDH) chcú postupovať do jesenných zdvojených volieb spoločne. S ostatnými stredopravými politickými stranami by radi vytvorili širokú koalíciu.

Vytvorenie širokého bloku stredopravých strán a ich spoločný postup do zdvojených volieb je podľa Balka (Spolu, Demokratická strana, Šanca a ODS – Občianski demokrati Slovenska) najvyššou šancou pre zmenu v Nitrianskom kraji. „Náš samosprávny kraj nie je schopný rýchlo a iniciatívne reagovať na neočakávané problémy a veľké výzvy. Nemôže sa vyhovárať na štát,“ dodal s tým, že najintenzívnejšie to cítiť počas uplynulých dvoch rokov. Kraj podľa neho bude musieť reagovať na mnohé nové výzvy v spojitosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine.

„Sme momentálne jediní ohlásení kandidáti na župana Nitrianskeho samosprávneho kraja zo stredopravého politického spektra. Uvedomujeme si, že tak ako sa nemajú trieštiť hlasy na krajských poslancov, tak by sa nemali trieštiť ani hlasy na kandidátov na župana,“ povedala Holečková s tým, že chcú ísť osobným príkladom a kandidovať preto bude nakoniec len jeden z nich. Rozhodnutie nechcú podľa Balka zbytočne odďaľovať, nechávajú si dva mesiace.

Balko a Holečková zatiaľ povedú predvolebnú kampaň samostatne, niektoré témy však budú komunikovať spoločne. „Kampaň nebude konfrontačná. Naopak, chceme osloviť čo najväčšie spektrum potenciálnych voličov s prísľubom, že agenda jednotlivých kandidátov na župana sa stane spoločnou politickou agendou,“ spresnila Holečková. Rozhodnutie o spoločnom kandidátovi na župana bude podľa Balka vychádzať zo všetkých relevantných údajov, budú ich zaujímať aj prieskumy.

Spoločný má byť i predvolebný program. Kreovať sa bude až po tom, čo bude jasná podoba prípadnej budúcej koalície. „Každý má svoje vlastné priority a témy, ktoré chce priniesť. Začať robiť volebný program znamená, že uzatvárate možnosť veľkej koalície,“ podotkol Balko. Verí, že pred letom to už bude jasné. Do konca mája by sa mohla vykryštalizovať podoba spoločnej koalície a následne sa rozhodne o spoločnom kandidátovi na post šéfa nitrianskej župy.