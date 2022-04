Na Kysuciach zmodernizujú dôležitý železničný úsek v smere do Česka

Koľajnice na takmer piatich kilometroch, smerujúce do Česka, čoskoro vynovia. Skvalitní to nielen regionálnu či medzinárodnú dopravu, ale aj život obyvateľov v obci Svrčinovec.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali zmluvu s úspešným uchádzačom verejného obstarávania na projekt „Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou, železničná trať 3. etapa“. Stalo sa tak na obecnom úrade vo Svrčinovci, ktorého katastrom vedie časť tejto trate.

Štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť pripomenul, že o modernizácii trasy smerujúcej z Čadce cez Svrčinovec až k českej hranici informovali prvýkrát pred rokom. So stavebnými prácami by mali začať čoskoro, ukončiť ich plánujú o 25 mesiacov.

„Zmodernizujeme to na rýchlosť 120 kilometrov za hodinu, obnovíme trakčné vedenie, vybudujeme protihlukové steny a zabezpečovacie zariadenia,“ povedal Kmeť. Zároveň vysvetlil, že železničná trať Žilina – Čadca je zaradená medzi tranzitné medzinárodné koridory na území Slovenska ako súčasť PAN – európskeho koridoru Žilina – Zwardoň – Gdynia. Úsek Čadca – štátna hranica Česka a Slovenska je jeho prepojením. Celková dĺžka zmodernizovanej trate bude 4,9 kilometra. „Zvýši sa tam rýchlosť, plynulosť a bezpečnosť cestovania. To platí aj pre dopravcov s nákladom do Poľska,“ doplnil štátny tajomník.

VIDEO: Železnice podpísali zmluvu na modernizáciu trate na Kysuciach.

Námestník generálneho riaditeľa pre rozvoj a informatiku ŽSR Jozef Veselka potvrdil, že modernizáciou jestvujúcej dvojkoľajnej trate umožnia lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a susediacich štátov. Cieľom je dosiahnuť parametre v zmysle európskych dohôd o železničných magistrálach a najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy.

„Stavba je z ekonomického hľadiska rozdelená na dve časti. Od Čadce po Svrčinovec sa to zafinancuje z programu CEF (Nástroj na prepájanie Európy). Ďalší úsek, po českú hranicu, bude hradený z operačného programu Integrovaná infraštruktúra,“ hovorí Veselka. Predpokladaná hodnota zákazky sa vyšplhala na 80 miliónov eur, no nakoniec sa to znížilo. „Podarilo sa nám ju vykontrahovať na 65,8 milióna eur, čiže je to výrazne lacnejšie, ako sme očakávali,“ povedal Veselka s tým, že v rámci verejného obstarávania vyberali spomedzi šiestich oficiálnych ponúk.

Zhotoviteľom je združenie ŽSR Kysuce, pričom jeho členmi sú spoločnosti TSS Grade a Váhostav. Ich zástupcovia prisľúbili, že sa budú snažiť o dodržanie harmonogramu prác a za ideálnych podmienok bude stavba dokončená o dva roky.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Svrčinovec, Renáta Majchráková, železničný tunel Starostka obce Svrčinovec Renáta Majchráková pred problémovým tunelom.

Starostka Svrčinovca Renáta Majchráková sa z odštartovania plánovanej modernizácie teší. „V oblasti infraštrukrúry sme strategickým bodom. Naša obec má 407 rokov a z toho 151 je jej súčasťou aj Bohumínska železničná trať. Na stavebný ruch sme zvyknutí. Len nedávno tu dokončili diaľničný obchvat Čadce, predtým úsek Svrčinovec – Skalité,“ vraví. Koridor obci výrazne pomôže, lebo pod tamojšou traťou sa nachádzajú štyri tunely z 19. storočia, cez ktoré vedú cesty do ich osád.

„Pre ich nedostatočnú výšku tu máme sťažený prístup záchranných zložiek. Sanitky či hasiči tadiaľ neprejdú, takže táto stavba skvalitní život našich obyvateľov aj v tomto smere,“ upozornila starostka. Vzápätí spomenula prípad z minulosti, keď viac ako storočnú obyvateľku museli v zime previezť k sanitke cez neprejazdný tunel na sánkach.

Majchráková poukázala aj na ďalší problém. „Pri silných dažďoch natečie do tunela voda z neďalekej diaľnice. Odvodnenie do našich potôčikov nestíha a stáva sa, že máme zaplavený celý tunel. Takže potom ním neprejdú ani osobné autá,“ vysvetlila. Vynovenie železničnej trasy im teda padne vhod, lebo staré tunely zbúrajú. „Budú na pilieroch – tým sa zvýši a rozšíri priestor prejazdu, urobí sa aj kvalitné odvodnenie s bezproblémovým prietokom do rieky Čierňanka,“ dodala.