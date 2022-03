Podľa kovákov môže byť na východe štrajk autobusárov. Sporia sa o platy

Vyššie mzdy a menšie sociálne napätie. To žiadajú zamestnanci autobusovej dopravy v Košickom a Prešovskom kraji. Ak sa urýchlene so zamestnávateľmi nedohodnú na kompromise, odborári tvrdia, že bude štrajk.

Odborári sa so zamestnávateľmi sporia o hodinovú mzdu. „Konkrétny spor sa týka dvoch hlavných návrhov zo strany odborárov. Hodinová minimálna sadzba 5,38 eura na hodinu a čas čakania medzi spojmi vo výške 3,71 eura na hodinu. Paradoxne ide o minimálne zákonné nároky, ktoré zamestnávateľ nechce vyplácať v takto stanovenej výške,“ tvrdí člen predsedníctva Rady Odborového zväzu (OZ) KOVO Jozef Balica.

Pokiaľ zamestnanec nebude mať garantované obidva nároky v podnikovej kolektívnej zmluve, stráca podľa jeho slov takáto dohoda zmysel a poslanie. „Kolektívna zmluva ma totiž upravovať nároky výhodnejšie, než sú dané zákonom,“ podotkol Balica.

Odborové organizácie v reakcii na postup zamestnávateľov pri kolektívnom vyjednávaní vo väčšine podnikov v autobusovej doprave v pôsobnosti OZ KOVO vyhlásili v uplynulom období štrajkovú pohotovosť. Zároveň požiadali ministerstvo práce o sprostredko­vateľa. Podľa odborárov sú dôvodom nízke platy a neochota zamestnávateľov dohodnúť spravodlivé mzdové podmienky pre vodičov.

Ak nedôjde k dohode medzi zúčastnenými stranami, reálne hrozí, ako tvrdí Balica, štrajk na východe republiky či inštitút rozhodcu, ktorý rozhodne s konečnou platnosťou. Kolektívne vyjednávanie bolo podľa jeho slov ukončené v SAD Poprad, kde podľa jeho slov tiež hrozí štrajk.

Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Poprad eviduje požiadavky zástupcov OZ KOVO na navýšenie miezd vodičov. „Ako zamestnávateľ máme sami ambície pre zvýšenie miezd vodičov," hovorí Lucia Chlebovcová zo sekretariátu popradskej spoločnosti, ktorá zamestnáva 200 vodičov a prevádzkujeme služby v prímestskej autobusovej doprave so 160 autobusmi ako súčasť výkonov a služieb pre Prešovský samosprávny kraj.

Spoločnosť berie do úvahy aj nedostatok vodičov na trhu. "Trpia tým všetci dopravcovia, a preto požiadavky odborárov hodnotíme zo značnej časti ako oprávnené. Mrzí nás však ich spôsob presadzovania požiadaviek, pretože sú dobre oboznámení so situáciou a postavením našej spoločnosti ako zamestnávateľa a dopravcu v podtatranskom regióne,“ pokračuje Chlebovcová s tým, že každé navýšenie, či už investícií do nových autobusov, alebo navýšenie miezd, musí najprv schváliť kraj vo forme navýšenia dotácie na objednané služby.

Prešovská župa sčasti vyhovela nárokom a od 1. apríla by mal začať platiť dodatok k zmluve o službách, ktorým sa navýšia oprávnené náklady na mzdy o šesť centov na jeden kilometer. Ročne je to celkovo zhruba 450-tisíc eur. Požiadavky odborárov sú však o 200-tisíc eur v ročných nákladoch vyššie.

„Preto cítime z ich strany neustály tlak. Rešpektujeme aj finančné možnosti kraja, a preto sme sa zaviazali voči zástupcom odborov, že v tomto sme s nimi na jednej strane a budeme sa snažiť s krajom vyrokovať aj ďalšie navýšenie miezd a bezodkladne ho premietneme do reálnych výplat našich vodičov,“ vysvetlila Chlebovcová.

Doterajší návrh spoločnosti SAD Poprad podľa nej bol založený na úprave hodinových sadzieb za výkon a čakanie medzi spojmi tak, aby vodič vo výkone mal výrazne vyšší zárobok ako ten, ktorý nepracuje. „Je to spravodlivejší systém, ako bol doteraz, pričom priemerne dosiahneme navýšenie miezd zhruba o 113 eur v čistom za mesiac," dodáva.

Spoločnosti Eurobus Košice a Arriva Michalovce na otázky týkajúce sa zvyšovania miezd a nárokov odborárov nereagovali. Priemerná mzda vodiča podľa údajov, ktoré má OZ KOVO k dispozícii, sa hýbe do 900 eur v čistom s prácou nadčas a so zákonnými príplatkami za prácu v noci, v nedeľu a vo sviatok.