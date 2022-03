Most cez Váh do Hlohovca náhle úplne uzavreli, pre kritický stav

Pre kritický stav je od stredy 14.00 h uzavretý most ponad rieku Váh do Hlohovca.

Most, cez ktorý vedie prístupová cesta do Hlohovca smerom od Trnavy, si pre svoj zlý technický stav vyžadoval opravu. S jeho rekonštrukciou, ktorá prinesie aj obmedzenia pre dopravu a peších, začali v stredu 9. februára 2022.

Nedostanú sa cezeň vodiči osobnej ani nákladnej prepravy, chodci ani cyklisti. Informovala o tom polícia v Trnave po stredajšom stretnutí zainteresovaných strán. Most je jedinou blízkou spojnicou mesta Hlohovec s diaľnicou D1, so susedným mestom Leopoldov, ale aj s veľkým nákupným centrom či firmami na opačnej strane Váhu. Obchádzkové trasy sú podstatne dlhšie. Do mesta vedie ešte aj železničný most, ktorý spája železničný uzol Leopoldov s Hlohovcom.

Pre zlý stav mosta sa nedávno začala jeho renovácia, ktorá tiež počítala načas s vylúčením dopravy cez most, ale v oveľa neskoršom čase.

Polícia informuje o týchto obchádzkových trasách a žiada každého, aby rešpektoval pokyny polície:

pre osobné autá do 3,5 tony – cez obce Sereď – Šintava – Dvorníky – Bojničky – Hlohovec

pre osobné autá a nákladné s celkovou hmotnosťou do 12 ton – mesto Piešťany cez Krajinský most

pre nákladnú prepravu – diaľnicu D1 – diaľnica R1 križovatka Šoporňa – Šintava – Dvorníky

a diaľnica D1 križovatka Lúka nad Váhom, Moravany n/Váhom a Banka.

Polícia neskôr doplnila túto informáciu: “Plánované opravy po Veľkej noci sa začnú takmer o mesiac skôr. Viac ako 300-metrov dlhý most je hlavnou prístupovou cestou do Hlohovca. Ide o dôležité tranzitné miesto v regióne, prepája Trnavský kraj s Nitrianskym. Most bol na základe stavebno-technického stavu zaradený do 6. stupňa. V prípade najhoršieho siedmeho stupňa dochádza k uzávierke mosta.”