Ekologická havária v Nemeckej je zažehnaná. Ale len dočasne

Prevádzkovateľ čističky odpadových vôd v tamojšom areáli totiž začiatkom marca oznámil, že svoju činnosť plánuje prerušiť. Obec Nemecká, v ktorej sa nachádza, preto vyhlásila mimoriadnu situáciu. Krízový stav sa štátu podarilo oddialiť o mesiac.

Spoločnosť PTCHEM zabezpečuje čistenie dažďovej vody z gudrónových jám, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli rafinérie. Zámer odstaviť čističku zdôvodnila neúnosnými cenami energií, ktoré nedokáže uhrádzať. Slovenské elektrárne – energetické služby (SE-ES) pred niekoľkými dňami upozornili, že v spore medzi spomínanou spoločnosťou a rezortom životného prostredia je nutné nájsť riešenie do konca tohto mesiaca. Ak sa žiadne nenájde, sú pripravené 31. marca prerušiť dodávky elektriny a plynu pre PTCHEM, za ktoré im dlhujú 110 318 eur.

VIDEO: Starosta obce Nemecká Branislav Čižmárik o situácii s čističkou a dočasnom riešení.

„Každý deň nám narastá strata vo výške 2-tisíc eur. Je neprijateľné stavať Slovenské elektrárne do pozície rukojemníka. Nie sme povinná ani určená osoba, nemôžeme zabezpečovať prevádzku čističky odpadových vôd v areáli Petrochemy Dubová z našich prostriedkov,“ uviedol konateľ a výkonný riaditeľ SE-ES Martin Kumpan. Podčiarkol, že ak nedôjde k úhrade označených záväzkov, pristúpia k vymáhaniu pohľadávky a odpojenia PTCHEM od elektriny a plynu. Písomne aj osobne vraj žiadali o riešenie situácie rezorty životného prostredia a vnútra.

„Žiadne neposkytli ani po niekoľkonásobných opätovných výzvach. Na problém a environmentálne riziko pritom intenzívne upozorňujeme tri týždne. Konštruktívne sme navrhovali riešenia, predĺžili dobu dodávok elektriny a plynu na dobré slovo, ale viac už robiť nevieme. Nemôžeme na úkor ostatných zákazníkov financovať kolabujúce spoločnosti,“ doplnil Kumpan s tým, že štát má riešenia v rukách, len ich musí využiť.

Príkaz: nevypnúť

Čistička sa nachádza v obci Nemecká. Jej starosta Branislav Čižmárik potvrdil, že mimoriadnu situáciu vyhlásili pre hroziacu ekologickú haváriu. „Ak začne v týchto dňoch pršať, voda v areáli Petrochemu nebude udržateľná,“ hovorí starosta.

Aby katastrofe zabránili, riešenie hľadali v stredu na ďalšom zasadnutí krízového štábu – čiže deň pred hroziacim vypnutím od energií. Výsledkom bola dohoda, že situáciu vyriešia aspoň krátkodobo. „Ministerstvo životného prostredia navrhlo aplikovať zákon o civilnej ochrane, keď v prípade mimoriadnej situácie je písomným príkazom daná povinnosť dodávateľovi, aby ešte energie nevypol, poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie pri mimoriadnej udalosti,“ povedal.

Zároveň vysvetlil, že sa o to postará, prostredníctvom Okresného úradu v Brezne, rezort vnútra. „Takže situáciu preberie okresný úrad, ktorý vyhlási mimoriadnu situáciu. Po prípadnom krátkom vypnutí vydá príkaz na spomínané vecné plnenie. Nebude to mať teda dôsledok na pretečenie kontaminovanej látky do rieky Hron,“ tvrdí Čižmárik. Spresnil, že príkaz je vydaný len na štyri týždne. Informovali už o tom aj dodávateľa energií.

Starosta Čižmárik pokračoval, že počas nasledujúceho obdobia by malo dôjsť k spolupráci všetkých dotknutých – aby navrhli riešenie z dlhodobého hľadiska a tiež postupnú likvidáciu tamojšej ekologickej záťaže. „Tam by mala byť právoplatne určená povinná osoba,“ pripomenul.

Poukázal tak na nedávne rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici, ktoré je zatiaľ neprávoplatné. Likvidácia gudrónových jám by mala byť v réžii rezortu životného prostredia, o areál by sa mala postarať spoločnosť PTCHEM. Tá sa však plánuje odvolať. „Bolo to deklarované aj na dnešnom stretnutí,“ podotkol starosta v stredu 30. marca.

Ak by sa krízová situácia nevyriešila, okrem vážneho znečistenia rieky Hron, ktoré by malo katastrofálne následky, by sa to mohlo dotknúť aj 350 domácností napojených na kanalizáciu vo vlastníctve PTCHEM. „V miestnej časti Dubová by tak bolo obmedzené čistenie splaškových vôd. Denne by sme však dokázali čerpať a odvážať zhruba 50 kubíkov do našej čističky v časti Nemecká. Prisľúbené máme aj čistenie splaškových vôd v Slovenskej Ľupči,“ objasnil starosta. Aj v tomto prípade by však išlo len o dočasné riešenie.