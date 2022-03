V Sp. Novej Vsi rátajú škody v miliónoch, čakajú pomoc aj z iných miest

Hasiči sa snažili dostať rýchlo sa šíriaci požiar pod kontrolu. Nielen oni, ale aj príslušníci Policajného zboru či mestskej polície, no najmä samotný personál, všetci bez rozdielu zaradenia či funkcie pomáhali ľudom dostať sa čo najskôr do bezpečia. Vďaka ich duchaprítomnosti a odvahe vojsť do horiacich priestorov sa z domova dôchodcov podarilo evakuovať minimálne 230 ľudí, a to nielen klientov domova dôchodcov, ale aj personálu, a zachrániť im tak život doslova v hodine dvanástej.

VIDEO: Veľké sťahovanie domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi.

„V tom čase sme mali v budove 190 klientov. Dvadsaťpäť ľudí sme previezli pre ich zdravotný stav priamo do nemocnice. Ďalších šesť sa nám hneď v prvý deň podarilo umiestniť do domovov dôchodcov v Ľubici a Spišskom Štvrtku. Vyše 60 klientov si vzali domov príbuzní," opisuje situáciu primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik.

Všetkých ostatných evakuovaných, ktorých bolo okolo 80, v spolupráci so SAD Spišská Nová Ves, sanitkami NsP Spišská Nová Ves i evakuačným autobusom Hasičského a záchranného zboru previezli do miestnej športovej haly. Radnica aj na druhý deň rozvážala starkých po okolitých domovoch v Košickom a Prešovskom kraji, kde mali voľné kapacity. V športovej hale zostala už len polovica ľudí.

Vzhľadom na rozsiahly požiar a silné zadymenie bolo možné začať s obhliadkou miesta až po úplnom uhasení požiaru aj všetkých skrytých ohnísk. Preto obhliadku miesta v spolupráci so zisťovateľom príčin vzniku požiarov HaZZ, psovodom so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie akcelerátorov horenia i expertíznou skupinou hasičov rezortu vnútra urobili až počas stredajšieho dopoludnia.

Príčina? Zatiaľ neznáma

„Požiarom došlo k zhoreniu štvrtého poschodia a strešnej konštrukcie budovy domova dôchodcov a k nebezpečenstvu ujmy na zdraví najmenej 230 ľudí, ktorí sa v čase požiaru nachádzali v budove, a k spôsobeniu predbežnej majetkovej škody, ktorá bola požiarom na budove spôsobená pre mesto Spišská Nová Ves, vo výške najmenej 2 300 000 eur. Našťastie k zraneniam osôb nedošlo," uviedla hovorkyňa krajského policajného riaditeľstva Lenka Ivanová s tým, že bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.

„To, prečo k tomuto rozsiahlemu požiaru došlo a čo bolo jeho príčinou, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania." Podľa primátora mesta s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k skratu elektriny pod strechou. „Experti na to určite prídu," konštatuje Bečarik.

Foto: Jana Vargová, Pravda Spišská Nová Ves, primátor Pavol Bečarik Starkí strávili určitý čas po požiari v športovej hale v Spišskej Novej Vsi. Na snímke primátor mesta Pavol Bečarik.

Pomocnú ruku klientom podalo aj ministerstvo vnútra. Okolo 40 ľudí našlo prechodné ubytovanie v školiacom a vzdelávacom zariadení v meste na Prednej Hute. V ňom boli do stredy umiestnení ukrajinskí odídenci, ktorí sú už aktuálne ubytovaní v zariadení Limba v Spišskej Novej Vsi.

„Máme dohodu s ministerstvom vnútra a budovu sme si prenajali na tri mesiace. V týchto náhradných priestoroch budeme klientom poskytovať služby. Zároveň sme vybavili v Spišskej Kapitule priestory zhruba pre 60 ľudí. Postupne tam budeme prevážať tých, ktorí sa dočasne museli vrátiť domov," vysvetľuje primátor, ktorý bol prítomný priamo v športovej hale a pomáhal pri sťahovaní klientov.

Pomôžte, prosí primátor

Situácia v Spišskej Novej Vsi je vážna a primátor hovorí, že bolo veľmi ťažké čo i len pozerať sa na starkých, ktorí boli vyľakaní a nevedeli, čo s nimi bude. „Vynášali sme ich rýchlo do záhrady a odtiaľ potom na druhú stranu cesty, lebo požiar sa dlho nedarilo lokalizovať. Ani toto spanie na provizórnych ležadlách nebolo pre nich pohodlné," opisuje.

Pritom je však aj tak trochu optimista. „Chcem veriť, že v tom lepšom prípade sa do domova dôchodcov vrátime do šiestich týždňov. Ak by vznikli nejaké väčšie problémy, tak maximálne do troch mesiacov. Chceme sprevádzkovať prvé tri podlažia, kde by bolo kapacita okolo 140 ľudí. Nad tretím podlažím je betónová doska, ktorá nebola porušená, a preto si myslím, že by sa to mohlo podariť. Musíme provizórne prekryť strechu, aby nevznikali ďalšie škody. Už sme vyhlásili skrátené výberové konanie na zhotoviteľa a záujemcovia sú už na obhliadke. Čakáme na ponuky a na súhlas vyšetrovateľov a poisťovní," pokračuje Bečarik.

Snažiť sa mesto musí. Aj počas našej návštevy prišiel pán, ktorý sa pýtal, kedy a kam by mohol previezť svoju príbuznú, aby mala patričnú opateru. Jedna členka personálu pokojne odpovedala: „Myslím, že viacerí už teraz pochopia, akú ťažkú prácu robíme. Mať starého, nevládneho človeka doma čo i len pár dní je náročné, ale musíte vydržať. Hneď, ako to bude možné, budeme vás volať."

Primátor už žiadal peniaze z rezervy Úradu vlády, vyzval aj kolegov – starostov a primátorov, aby im pomohli zbierkami. „Aj my sme pomáhali. Napríklad pri výbuchu bytového domu v Prešove zastupiteľstvo schválilo pomoc vo výške päťtisíc eur. V meste budeme tiež organizovať zbierku, len to musia odobriť poslanci,“ dodal na záver primátor.

Pani Anna si myslela, že prišla veľká fujavica

Uplynulé tri dni boli náročné najmä pre klientov Domova dôchodcov na Brezovej 32 v Spišskej Novej Vsi, ktorý v utorok zachvátil obrovský požiar.

„Najprv som si myslela, že niečo robia. Sedela som pred televízorom a ten sa zrazu vypol. Pozrela som von oknom a mala som dojem, že vonku je veľká fujavica. Ale to bol dym,“ spomína na utorkové poobedie nechodiaca 77-ročná Anna Timková.

„Aj som na vozíčku vyšla z izby, ale sestrička mi ukázala, nech idem späť. O pár minút na to ma už vyviezla von z budovy. Ležiacich vynášali von na posteliach. Nič som si nemohla zobrať so sebou. Podarilo sa mi získať dve deky a prikryla som sa, lebo vonku bolo dosť zima,“ popisuje svoje prvé chvíle už mimo domova dôchodkyňa.

Následne prišli sanitky, autobusy s plošinou a rozvážali ich. „Neviem, kto kam šiel, ale ja som nakoniec skončila v športovej hale. Bolo nás tam asi štyridsať. Spali sme tam dve noci. Bolo tam dosť chladno, ale nepršalo na nás. Jedlo nám tam doniesli a všetci robili, čo mohli. Na podložku a znej mi pomohli. Prvú noc som spala iba tak trochu a tú druhú, už som bola unavená, tak som spala viac, hoci bolo zapálené svetlo," opisuje obyvateľka domova.

Pani Annu previezli do školiaceho strediska ministerstva vnútra. „Je to tu, samozrejme, oveľa lepšie ako v športovej hale. Len sa bojím, že sa tu nebudem vedieť zorientovať. Ale sestričky tu pre nás fungujú na 150 percent. Stále sa pýtajú, či nám niečo nechýba. Dostali sme tu už aj obed. Dokonca som sa dostala aj k môjmu vlastnému vozíčku, priviezli mi ho asi iným autom, lebo do autobusu im všetky nevošli. Na izbe som s jednou paňou, ktorá je na polohovacej posteli, ale veľmi nehovorí. Dnes sa ale určite lepšie vyspím,“ konštatuje na záver.