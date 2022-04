Zástupca WHO vychválil košické centrum lekárskej pomoci Ukrajincom

„Prešiel som už veľa regiónov, kde prichádzajú utečenci z Ukrajiny, ale pri pohľade na UCC v Košiciach môžem povedať – skvelá práca. Nikde som nevidel tak zmysluplne zabezpečenú zdravotnú starostlivosť pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. Po prvýkrát vidím, že tunajší zdravotníci myslia doslova na všetko a riešia skutočne každý detail, ktorý táto situácia prináša,“ povedal po návšteve a debate s vedúcou UCC Oksanou Slafkovskou a ďalšími lekármi zástupca WHO Paul Spiegel, ktorý má na starosti koordináciu urgentnej starostlivosti o ukrajinských utečencov.

Za mimoriadne dôležité pritom predstavitelia WHO považujú to, že v UCC pracujú lekári a sestra pôvodom z Ukrajiny, ktorí žijú na Slovensku niekoľko rokov. „Je to veľmi zaujímavé a považujem to za inovatívny prístup, že utečenci z Ukrajiny tu stretávajú ľudí, ktorí im rozumejú, nie je tu jazyková bariéra a takisto poznajú kultúru, tradície a zmýšľanie Ukrajincov. Budem to odporúčať aj v iných krajinách, pokiaľ ešte takýto model nevyužívajú,“ dodal Spiegel.

Zdravotníci sa dohovoria s utečencami nielen ukrajinsky, ale aj rusky, veľmi citlivo vnímajú situácie chronických pacientov, ktorí potrebujú pravidelný prísun liekov alebo zdravotníckych pomôcok, pričom sú často navyknutí na svoj spôsob liečby.

„Je veľmi dôležité, aby nám dôverovali, že im predpíšeme správny adekvátny liek, hoci má iný názov, ale obsahuje to isté liečivo,“ vysvetľuje Slafkovská. „Máme tu pacientov, ktorí sa na nás obrátia opakovane, buď potrebujú zmeniť liečbu, alebo kontrolu liečby," dodáva.

V súčasnosti vyhľadávajú zdravotnú starostlivosť najmä hypertonici alebo diabetici, ktorí potrebujú predpísať zdravotnícke pomôcky, ako sú ihly či inzulín. „Chodieva k nám na kontrolu pacientka po autonehode, ktorá u nás ležala na Klinike urgentnej traumatológie. Máme aj covid pozitívnych pacientov, ale pokiaľ majú pacienti príznaky respiračného ochorenia a negatívny PCR test, posielame ich na pneumológiu, kde im liečia zápal pľúc, bronchitídu, prípadne astmu. Denne chodieva 20 až 25 pacientov, za mesiac sme zdravotnú starostlivosť poskytli vyše 210 pacientom,“ uzatvára Slafkovská.

Od začiatku konfliktu bolo v UNLP hospitalizovaných do 20 utečencov z Ukrajiny. Najstarší hospitalizovaný pacient má 94 rokov, leží na traumatológii. Na klinike pneumológie poskytli zdravotnú starostlivosť pacientke so závažným nevyliečiteľným ochorením cystická fibróza. V pôrodnici mali dva pôrody a na Neonatologickom oddelení na Tr. SNP zdravotníci zabezpečili vyšetrenie 11-dňovému bábätku, ktoré francúzskym rodičom vynosila náhradná matka z Ukrajiny.