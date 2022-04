Oznam na obchode vo Svite vyšetruje NAKA

„V záujme zdravia obyvateľov časti Svit-Podskalka je vstup do tohto obchodu zakázaný VŠETKÝM utečencom idúcim z Ukrajiny, pretože tu existuje riziko prenosu nebezpečných ochorení ako HIV, tuberkulóza atď.,“ píše sa na ozname v ukrajinskom jazyku.

Na tento oznam upozornil anonym aj vedenie Mestského úradu vo Svite. Prípadom sa začala zaoberať aj polícia. „Dňa 1. apríla prevzal prípad vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry ako podozrenie zo spáchania zločinu apartheidu a diskriminácie skupiny osôb. Vo veci vedie trestné stíhanie, boli vykonané prvotné úkony a zatiaľ nikoho neobvinil. V uvedenej trestnej veci aktuálne prebieha vyšetrovanie, no viac informácií v tomto štádiu vyšetrovania nie je možné poskytnúť,“ uviedli policajti na sociálnej sieti.

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) na sociálnej sieti tvrdí, že oznam je výsledkom „kvapiek jedu“ bývalého premiéra a dnes opozičného poslanca Petra Pellegriniho (nez., Hlas). Ten sa totiž ešte 11. marca verejne pýtal na zdravotný stav odídencov z Ukrajiny.

„Pokiaľ uvádzajú medzinárodné zdravotnícke organizácie, že výskyt určitých chorôb, ktoré už na Slovensku ani nepoznáme, je na Ukrajine relatívne značný, akým spôsobom vieme monitorovať aj zdravotný stav ľudí, ktorí k nám prichádzajú? Posledných desať rokov Slovensko neočkuje proti tuberkulóze, pretože táto choroba na Slovensku vymizla vzhľadom na očkovanie. To nie je vyvolávanie strachu, ako to niektorí radi prezentujú, je to len logická otázka: čo ideme robiť, zase očkovať naše deti alebo máme plán, ako vychytávať chorých," položil otázku Pellegrini.

Úrad verejného zdravotníctva reagoval, že regionálne úrady v spolupráci s ďalšími orgánmi monitorujú pre migračnú vlnu z Ukrajiny možný výskyt nielen ochorenia COVID-19, ale aj iných prenosných ochorení.

Na oznámenie vo Svite Remišová na sociálnej sieti uviedla: „Pellegriniho kvapky jedu už účinkujú." Dodala, že Pellegrini podľa nej straší. „Dôsledky takejto politiky rozoštvávania a strachu sa už dostavili. Vo Svite sa na potravinách objavil nápis, že vstup do obchodu je len pre neukrajinských občanov z dôvodu, že môžu roznášať nákazlivé choroby,“ pokračovala s tým, že solidarita je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.