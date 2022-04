Pomaľovali ďalší pamätník osloboditeľom. Tentoraz načerveno

Po začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine, tak ako viacero pamätníkov osloboditeľom na Slovensku, aj ten košický pomaľovali žlto-modrou farbou. Pred pár dňami zas na ňom skončila farba červená.

„Som rád, že sa v Košiciach objavili aktivisti, ktorí prednedávnom vyvesili ukrajinskú vlajku na komín bývalého pivovaru. Nepoznám ich, len viem, že boli predvedení na políciu. Dosť často som v Piešťanoch a v tom čase zas pamätník na Námestí osloboditeľov pomaľovali na žlto-modro. Farbu podľa všetkého veľmi rýchlo odstránila košická Správa mestskej zelene,“ hodnotí situáciu umelec a aktivista Peter Kalmus, podľa ktorého propagácia symbolov komunizmu na pamätníku nemá čo robiť. On sám má už niekoľko podobných kúskov na svojom konte.

Kalmus tvrdí, že si ctí pamiatku vojnových obetí. Hovorí, že aj na košickom cintoríne sú tisícky hrobov sovietskych vojakov a sú tam kosáky. Keďže ide o pietne miesto, tam to podľa neho neprekáža.

"Keď som sa vrátil do mesta, s priateľom sme sa dohodli, že na Námestí osloboditeľov, medzi stromy, pri pamätníku aj my vyvesíme ukrajinskú vlajku. Samozrejme, že opäť došli štátni aj mestskí policajti. Zapísali si naše údaje, ale v tej chvíli nevedeli posúdiť, či sa deje niečo zlé, a odišli. Na druhý deň skoro ráno vlajku niekto vzal. Podali sme trestné oznámenie za krádež. Zatiaľ neviem, ako to dopadne,“ opisuje situáciu Kalmus.

Minulú nedeľu sa objavila správa o pomaľovaní košického pamätníka načerveno. K postriekaniu malo dôjsť v noci zo soboty na nedeľu. „Bývam neďaleko, tak som to šiel odfotiť. Našiel som aj nápis ‚Putin je vrah‘, ktorý sa objavil na chodníku. Z celej tej situácie, ktorá sa deje na Ukrajine, som veľmi unavený. Nikto nevie, čo sa bude diať. Myslím si, že aj osud Slovenska bude závisieť od toho, ako sa táto vojna skončí,“ hovorí Kalmus. Podľa neho dnes nie je doba na uctievanie Červenej armády.

„Ja byť na mieste nášho primátora, dám tento objekt oplotiť. Takéto aktivity sa tam budú diať aj ďalej. Na jeho presťahovanie na cintorín teraz podľa mňa nie sú peniaze,“ tvrdí Kalmus.