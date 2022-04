Súťaž na nové električky v Košiciach sa skončila fiaskom. Milióny z eurofondov sú fuč

Najprv poľská Pesa, potom česká Škoda Transportation. Tieto dve firmy súťažili v tendri na dodávku 30 kusov električiek v celkovej hodnote 79 miliónov eur bez DPH.

V prvej etape malo prísť do Košíc prvých desať električiek. Výberové konanie na dodávateľa v hodnote 27,5 milióna eur bez DPH nakoniec nemá víťaza. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) totiž prišiel o nenávratný príspevok.

V zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) bolo zakotvené, že prvá električka mala byť dodaná do 22 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy, ďalšie postupne v počte aspoň jeden kus každý mesiac po tomto dátume, pričom termín realizácie zákazky bol stanovený operačným obdobím do 31. decembra 2023. Zmluvu však bolo potrebné podpísať do konca februára tohto roku, čo sa nestalo.

Verejné obstarávanie na zákazku Obnova vozidlového parku električiek – II. časť vyhlásil DPMK koncom februára 2021. Situácia sa komplikovala, záujemcovia žiadali ďalšie vysvetlenia súťažných podkladov. Komisia na vyhodnotenie ponúk minulé leto nakoniec vybrala Poliakov, ktorí ponúkli lepšiu cenu.

Neúspešný uchádzač Škoda Transportation podal námietky na Úrad verejného obstarávania (ÚVO). Ten koncom augusta 2021 nariadil zrušiť výsledky a opäť sa mali hodnotiť ponuky s tým, že podľa správy ÚVO "ponuka úspešného uchádzača vykazuje také nezrovnalosti, ktoré mala odborne spôsobilá komisia kontrolovaného identifikovať.“ DPMK však opäť určil za víťaza poľskú firmu. Škoda výsledok tendra úspešne napadla celkovo trikrát.

Nakoniec komisia začiatkom marca tohto roka po štvrtom kole námietok Pesu vylúčila pre nesplnenie podmienok účasti a víťazom sa stala Škoda. Tá však už teraz nie je schopná dodať električky v stanovenom termíne.

„Môžeme potvrdiť, že DPMK poslal 31. marca riadiacemu orgánu na Ministerstve dopravy a výstavby SR list, v ktorom vypovedal zmluvu o poskytnutí NFP. Výpoveď nastala z dôvodu, že DPMK nie je schopný realizovať projekt tak, ako sa zaviazal v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,“ uviedol košický magistrát.

Vzniknutú situáciu podľa magistrátu spôsobil konkurenčný boj a jednotlivé kroky potenciálnych uchádzačov. „Z nášho pohľadu by pomohli aj ďalšie legislatívne zmeny príslušného zákona, ktorým sa riadi verejné obstarávanie, a ktoré by znemožnili neprimeranými právnymi krokmi neustále predlžovanie celého procesu. Aj keby bol teoreticky právoplatný výsledok vyhlásený dnes, a zajtra by sa podpísala zmluva, potenciálni uchádzači nám potvrdili, že by v zmysle zmluvy nevedeli v čase na to vyčlenenom dodať do Košíc všetky električky. DPMK aj z tohto dôvodu odstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP,“ reagoval magistrát. Zmluva zanikne mesiac po doručení výpovede, teda 30. apríla 2022.

Mesto aj naďalej zvažuje možnosti a komunikuje s ministerstvom. DPMK plánuje v najkratšom možnom termíne vyhlásiť novú súťaž na dodávku električiek, v rámci ktorej sa už vezmú do úvahy aj zmeny v zákone o verejnom obstarávaní platné od 1. apríla. Je v ňom zakotvené, že výsledok kontroly zmlúv po podpise po novom pripúšťa len pokutu, nie zrušenie celého tendra.