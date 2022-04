Od Milanovej pod Naďa. Minulý rok bol náročný, zhodnotilo Múzeum SNP

Vedenie Múzea SNP označilo vlaňajšok za turbulentný. Situáciu im sťažovala pandémia koronavírusu, no udiali sa tam aj veľké organizačné zmeny. Návštevníci to podľa nich ale nijako nepocítia.

Ikonické múzeum v meste pod Urpínom prešlo v ostatnom období viacerými zmenami. Najvýraznejšou je, že má nového zriaďovateľa – od ministerstva kultúry prešlo začiatkom roka pod rezort obrany. Zároveň došlo k výmene riaditeľa, pričom predchádzajúceho Stanislava Mičeva vystriedal Marian Uhrin. Ten konštatoval, že momentálne tieto zmeny nemajú vplyv na fungovanie, zameranie a smerovanie Múzea SNP. Zároveň zhodnotil výsledky ich práce za minulý rok. Pripomenul, že ide o obdobie, keď ešte mali vo svojej správe aj expozíciu v Osvienčime a digitalizačné centrum, ktoré zostali pod rezortom kultúry.

„Napriek pandémii a delimitácii sa múzeu podarilo odviesť peknú prácu. Realizovali sme rôzne výstavy v online priestore aj naživo. Za pozornosť stojí vedecko-výskumná činnosť, ktorá je základom. Takisto získavanie nových zbierkových predmetov, ktorých nám ročne pribudne zhruba sto,“ povedal Uhrin. Tvrdí, že v rámci zmien nikto neprišiel o prácu. Zamestnanci digitalizačného centra boli čiastočne delimitovaní k Slovenskej národnej galérii – celkovo 26 ľudí.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Riaditeľ múzea SNP Marian Uhrin Riaditeľ múzea SNP Marian Uhrin.

„Ďalších 13 zostalo u nás v rámci konzervátorsko-reštaurátorského pracoviska. Do tohto roku, teda pod novým zriaďovateľom, sme prešli s počtom 64 zamestnancov,“ objasnil riaditeľ. V súčasnosti podľa neho prídu nové možnosti a ich napĺňanie. „Určite chceme realizovať niekoľko podujatí smerovaných pre širšiu verejnosť. Zatiaľ je to ale tajomstvo, no budeme to včas prezentovať,“ doplnil.

Vedúci úseku marketingu Dalibor Lesník uviedol, že múzeum vlani navštívilo, v rámci všetkých expozícií, 224-tisíc ľudí. V porovnaní s predchádzajúcimi sezónami ide o mierny pokles. Upozornil, že ku koncu novembra prišli o veľkú expozíciu v Osvienčime, takže bude veľmi zaujímavé vyhodnotiť toto číslo o rok. Práve táto časť totiž patrila k najnavštevo­vanejším. „Uvidíme, ako celkovú návštevnosť múzea ovplyvní absencia tejto expozície,“ podotkol. Verí, že „prepad“ nebude až taký citeľný, čo majú napomôcť viaceré výstavné projekty. Jedným z nich je „Armáda v Povstaní“, ktorý odštartovali už v roku 2019.

„Navštívili sme s ním Bratislavu, Prahu, Košice a teraz je opäť v Banskej Bystrici. Okrem samotnej témy je táto výstava zaujímavá tým, ako je technicky poňatá. Dokopy váži viac ako tonu, takže vždy ju musíme prepravovať na troch veľkých autách,“ priblížil Lesník. Vysvetlil, že je to zložené z obrovskej konštrukcie s výstavnými panelmi a tromi veľkými informačnými technológiami v podobe dotykových terminálov. „Momentálne túto výstavu mierne opravujeme. Plánujeme ju vyinštalovať v októbri tohto roka v Trnave,“ poznamenal.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Vedúci úseku marketingu múzea SNP Dalibor Lesník Vedúci úseku marketingu múzea SNP Dalibor Lesník.

Celkový rozpočet múzea za minulý rok predstavoval 3,6 milióna eur. „Z toho 1,5 milióna boli mzdové prostriedky. Tržby sme mali 176-tisíc eur. Výnosy zo vstupného, napriek pandémii, výrazne nepoklesli. Dole to išlo skôr s prenájmami priestorov, lebo sa nič neorganizovalo a všetko sa riešilo online,“ hovorí vedúca ekonomického úseku Anna Jakubíková. „Na druhej strane poklesli aj náklady. Do straty ide najmä cestovné, dopravné, služby, dokonca mierne aj energie,“ povedala. Vzápätí pripomenula, že sa nevyhli stenčovaniu rozpočtu.

„Každá organizácia v rámci verejnej správy musela pristúpiť k desaťpercentnému šetreniu výdavkov, čo zahŕňalo odvody, prevádzku, mzdové a kapitálové výdavky,“ ozrejmila. Zároveň podčiarkla, že v múzeu boli vždy striedmi a s peniazmi, ktoré dostali, dokázali vyjsť. „Keď sa organizovalo niečo navyše, v rámci okrúhlych výročí, výdavky stúpli minimálne o pätnásť percent. Z ministerstva kultúry sme ich mali vždy vykryté. Pomáhali sme si pritom aj vlastnými zdrojmi,“ dodala Jakubíková.