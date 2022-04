Maďari kúpili v Košiciach ďalšiu kultúrnu pamiatku

Ide o národné kultúrne pamiatky – Csákiho-Dezőfiho palác na Hlavnej 72, ku ktorému patrí aj hospodárska budova na tej istej ulici, meštiansky bytový dom na Hlavnej 42 so skladom, kde donedávna fungovala známa a priam ikonická kaviareň Carpano, a bytový dom na Mäsiarskej 9.

Tohto roku im do „zbierky“ pribudla budova pôvodne jezuitskej univerzity Beňadika Kišdyho (tzv. Kisdyanum) na nároží oproti západnému priečeliu Dómu sv. Alžbety. Podľa listu vlastníctva ju kúpila firma Manevi SK so sídlom v Dunajskej Strede, ktorá je stopercentná dcérska spoločnosť firmy Manevi so sídlom v Budapešti. Povolenie vkladu do katastra bolo na základe kúpnej zmluvy zo dňa 19. novembra 2021.

Cez dcérsku spoločnosť maďarskej firmy dostali do vlastníctva budovu, kde kedysi sídlila jezuitská univerzita Beňadika Kišdyho a v novembri '89 Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu.

Maďari o kúpe a účele využitia veľmi nekomunikujú. Minulý rok aj denníku Pravda odpovedali, že „Maďarská republika kupuje nehnuteľnosti na služobné a pobytové účely, slúžiace diplomatickým úlohám“. Viac sa k tomu nevyjadrovali a neodpovedali ani na doplňujúce otázky.

Podľa Investigatívneho centra Jána Kuciaka maďarská vláda kupuje nehnuteľnosti v susedných štátoch priamo, no využíva na to aj nenápadnú firmu či štátnu nadáciu. Cieľom Nadácie pre zachovanie nehnuteľného dedičstva v strednej Európe (Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány) je zachovanie „budov s kultúrnou, historickou a umeleckou hodnotou a významom pre maďarské historické a kultúrne dedičstvo“ v stredoeurópskom regióne. Nadácia sa zameriava predovšetkým na Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko aj Slovensko. Kupuje historické budovy a objekty bez toho, aby o tom informovala miestne vlády.

Čítajte viac Maďari majú v Košiciach viacero budov

Budova na rohu Hlavnej a Alžbetinej ulice prešla pred pár rokmi obnovou fasády pod metodickou záštitou Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Pri jej čistení boli pod poškodenými omietkami odhalené kamenné ostenia okenných otvorov z poslednej štvrtiny 15. storočia, ktoré bolo potrebné zakonzervovať. Na obnovenej fasáde opravili aj pôvodnú pásovú bosáž medzi okennými otvormi, teda murivo s plasticky zdôraznenými čelnými plochami.

V čase nežnej revolúcie v novembri 1989 sídlilo v tejto budove české Občianske fórum, ale aj slovenská Verejnosť proti násiliu.

Hoci maďarská vláda tvrdí, že budovy kupuje na služobné a pobytové účely, slúžiace diplomatickým úlohám, spoločnosť Manevi v nej ponúka priestory na prenájom.