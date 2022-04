Mimoriadna situácia v liptovskej obci: pri ceste sa zrútil oporný múr

Podmytie a vyťaženosť cesty spôsobili pád oporného múru v obci Ľubeľa. Starosta sa obáva, že s otepľovaním príde veľká voda, ktorá môže stiahnuť do potoka aj zvyšnú časť komunikácie. Preto apeluje na to, aby sa zničený úsek opravil čo najskôr.

K zosuvu oporného múru došlo v noci minulý víkend. Starosta Erik Gemzický spresnil, že sa tak stalo pri ceste III. triedy na odhadovanej dĺžke zhruba štyridsať metrov. Poškodil sa pritom aj stĺp elektrického vedenia, v dôsledku čoho zostala časť obce vypnutá od dodávky prúdu. Týkalo sa to zhruba 22 domov.

„Na havarijný stav oporného múru sme upozorňovali už niekoľko rokov. Župa začala vlani vybavovať stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu na opravu a vybudovanie nového. Žiaľ, nestihlo sa to a teraz sa ten múr zrútil,“ povedal starosta. Vysvetlil, že hneď v kritickú noc privolali záchranné zložky, teda hasičov, policajtov, zástupcu okresného úradu a kontaktovali tiež dotknuté orgány.

Foto: archív obce Ľubeľa, múr V obci Ľubeľa sa zrútil oporný múr. Situáciu riešil krízový štáb.

Strach z oteplenia a veľkej vody

„Vedľa tej cesty je potok Kľačianka. Pád múru bol spôsobený aj podmytím, čiže vplyvom neustáleho vodného toku. Je tam ale tiež zvýšená frekvencia dopravy s množstvom nákladných vozidiel,“ priblížil Gemzický. Svoju úlohu podľa neho zohralo aj počasie. „V tomto období bolo okolo nuly – takže aj mrzlo, aj sa niečo topilo, no a predtým pršalo. Zavolali sme aj zástupcu Slovenského vodohospodárskeho podniku, z povodia Váhu, oslovili sme tiež Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja. Zároveň som vyhlásil mimoriadnu situáciu,“ podotkol.

Hneď ráno zasadol krízový štáb obce za účasti zástupcov dotknutých orgánov. Prijali prvotné opatrenia s tým, že povodie Váhu zasanuje stĺp elektrického vedenia, ktorý sa vertikálne zosunul do potoka o viac ako meter. Stabilizovať sa ho podarilo veľkými skalami, čím sa zabránilo jeho úplnému zrúteniu do potoka. Dodávka prúdu potom bola obnovená.

Cestári urobili na problémovom mieste zúženie jazdného pruhu, teda jednosmernú premávku s dopravným značením. „Aktuálne povodie Váhu čistí potok od spadnutých častí múru, zároveň odstraňuje dreviny v bezprostrednej blízkosti. No a správa ciest momentálne rozhoduje, akou formou začne riešiť výstavbu nového oporného múru,“ pokračoval starosta. Očakáva, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu dôjde zo strany župy k urýchleným krokom a výber zhotoviteľa rozhodne priamym rokovacím konaním.

„Je to dôležité aj vzhľadom na to, že sa má otepliť. Ak z dolín príde veľká voda, ktorá sa v jarných mesiacoch objavuje, bojím sa, aby nám nepodmylo zvyšnú časť cesty a nestiahlo ju do potoka,“ upozornil. Vzápätí poznamenal, že o situáciu sa zaujímala županka Erika Jurinová, takisto jej zástupca Igor Janckulík. „Obidvaja ma kontaktovali telefonicky. Vysvetlil som im, aký je tu stav, aj to, čo očakávame. Pri riešení poskytujeme absolútnu súčinnosť, no zároveň predpokladáme, že župa bude v tomto veľmi promptná, aktívna a čím skôr začne s opravnými prácami,“ doplnil starosta.

Čas stavbu predražuje

Hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martina Remencová potvrdila, že úsek cesty nad oporným múrom je stabilizovaný a prejazdný v jednom jazdnom pruhu pri zníženej rýchlosti maximálne 30 kilometrov za hodinu. Tiež to, že Správa ciest ŽSK mala opravu naplánovanú a schválenú v tohtoročnom rozpočte.

„Projektová dokumentácia je teda spracovaná. Momentálne sa vybavuje posledná fáza stavebného povolenia, čo však vyhlásená mimoriadna situácia značne urýchli,“ uviedla. Projekčná cena spred jedného roka bola podľa nej vyčíslená na 38 540 eur. „No na základe momentálnej situácie na stavebnom trhu si bez verejného obstarania netrúfneme predpokladať presnú vysúťaženú cenu stavebných prác,“ poznamenala. Odhadujú však výrazne vyššiu sumu. „Preto Správa ciest ŽSK pristúpila k transparentnému výberu zhotoviteľa. Zároveň vyvíja maximálne úsilie, aby sa v čo najkratšom možnom čase začalo s opravou,“ podotkla.

Hovorkyňa pripomenula, že do úvahy treba brať lehoty, ktoré vyplývajú zo zákona o verejnom obstarávaní. Súťaž vraj bude vyhlásená v najbližších dňoch. Potom je, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, minimálna lehota na predkladanie ponúk štrnásť pracovných dní. „K tomu treba pripočítať lehotu na uzavretie zmluvy. Práce by za ideálnych podmienok mohli trvať tri mesiace,“ dodala Remencová.