Z Košíc do Maďarska bez brzdenia. Problém s rútiacim sa vlakom spôsobil rušňovodič

Podľa doterajšieho vyšetrovania chybu spravil rušňovodič.

„Začiatok prevádzkovej poruchy nastal už v stanici Hidasnémeti, v ktorej rušňovodič privesil na koniec vlaku rušeň motorovej trakcie. Nechal naštartovaný spaľovací motor a brzdič nechal v jazdnej polohe, čo znamená, že rušeň stále dopĺňal straty vzduchu do priebežného potrubia vlaku. Brzda takto prepravovaných rušňov musí byť vypnutá,“ popisuje vznik nehody Silvia Kuncová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia.

Po príchode vlaku do stanice Barca bolo podľa riaditeľky nutné s predným rušňom obehnúť súpravu a zaradiť ho na koniec vlaku. „Preto po príchode do Barce rušňovodič vlak zabrzdil, čiže mal znížiť tlak vzduchu v hlavnom potrubí, odvesil ho od súpravy a po dohovore s výpravcom začal so spomenutou činnosťou. Na konci vlaku však zostal rušeň, ktorý v priebehu krátkeho času doplnil stratu vzduchu v priebežnom potrubí, čím prišlo k odbrzdeniu súpravy a k jej následnému samovoľnému pohybu späť až do Hidasnémeti,“ vysvetľuje.

Príčinou prevádzkovej poruchy teda bolo doplnenie vzduchu zadným rušňom do priebežného potrubia súpravy vlaku, čím prišlo k jeho odbrzdeniu a samovoľnému pohybu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia vo svojom stanovisku uvádza, že pochybil rušňovodič spoločnosti Petrolsped Slovakia. „Vyvodenie pracovnoprávnej zodpovednosti voči rušňovodičovi je v kompetencii jeho zamestnávateľa. Okrem toho nehodu vyšetruje aj polícia z hľadiska jeho prípadnej trestnej zodpovednosti,“ dodala na záver Kuncová.

Neriadenú vlakovú súpravu s 22 vagónmi sa 10. januára nepodarilo zastaviť na slovenskej strane a prešla na sieť maďarských štátnych železníc MÁV. V stanici Hidasnémeti vlak tzv. prerezal výhybku a pokračoval po zvažujúcej sa trati smerom k stanici Abaújszántó. Pri incidente nebol nikto zranený.