Ukrajinské deti majú v Košiciach nové detské centrum

Kým v meste bol doteraz dostatok voľných miest v materských školách, kapacity sa už napĺňajú. Hlavne preto majú takéto centrá opodstatnenie. Nefungujú ako klasické škôlky, keďže sa v nich napríklad nevarí.

Centrum na košickom Námestí Maratónu mieru vedie Viktoriya Bondarenko, ktorá je na Slovensku niečo viac ako tri roky. „Chceme takto podporovať najmä matky, ktoré tu nikoho nemajú, keď si potrebujú čokoľvek vybaviť. Sem môžu dieťa doniesť a my sa oň postaráme. Pripravujeme aj spoločné hodiny pre mamičky s deťmi, kde budeme spolu niečo tvoriť a popri tom sa učiť slovenský jazyk,“ opisuje dôvody vzniku centra Bondarenko. Zároveň spomína, že keď ona prišla do Košíc ešte v čase mieru, bolo pre ňu ťažké popri deťoch si ísť niečo vybaviť. A práve táto skúsenosť bola hlavným dôvodom otvorenia tohto zariadenia.

VIDEO: Detské centrum pre deti utečencov z Ukrajiny.

Deti môžu prichádzať do centra na štyri hodiny vo dvoch zmenách od 8. do 12. hodiny a od 13. do 17. hodiny. Starajú sa o ne v každej zmene po dve ukrajinské učiteľky, ktoré túto prácu robili aj doma. O umiestnenie detí v centre je veľký záujem. Kapacitne tam môže byť doobeda aj poobede po 12 detí. „Chceli by sme viac, ale tento priestor, ktorý sme dostali do prenájmu zatiaľ na tri mesiace zadarmo, viac detí nepojme. Sme však veľmi vďační Karpatskej nadácii a mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré nám pomohli s vybavením,“ hovorí Bondarenko.

Dve miestnosti v centre slúžia deťom od troch do šiestich rokov. Keďže nemajú priestory na kuchyňu, mamičky svojim deťom vždy pripravia stravu, ktorú im vedia v centre zohriať a podať. „Kúpili sme ešte päť detských postelí, na ktorých si deti v prípade potreby môžu oddýchnuť a pospať. Radi by sme však v budúcnosti otvorili klasickú škôlku,“ vyslovila svoje želanie Bondarenko, ktorá centrum nielen vedie, ale v ňom aj aktívne pomáha.

Pri našej návšteve bolo v centre osem detí. V jednej miestnosti spievali a tancovali, v druhej majú k dispozícii stoly a stoličky, kde si napríklad kreslia. Na vlajkách Ukrajiny a Slovenska sa učia farby, jemnú motoriku skúšajú pri obkresľovaní obrysov oboch štátov. „Sme radi, že takúto možnosť tu máme. Tieto deti si už svoje ťažké chvíle zažili. Neverili by ste, ale doteraz sa pri väčšom náhodnom hluku strhávajú a boja sa. Dúfam, že aj naším prístupom sa upokoja a budú si ďalej užívať svoje detstvo,“ podotkla jedna z učiteliek.